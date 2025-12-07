English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Price Today: అదే జోరు.. డిసెంబర్ 7వ తేదీ ఆదివారం బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold Price Today: దేశంలో బంగారం ధర వారానికోసారి పెరుగుతూనే ఉంది. ఒక వారంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 330 పెరిగింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 300 పెరిగింది. నేడు డిసెంబర్ 7 ఆదివారం రోజున రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,30,300గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం స్పాట్ ధర ఔన్సుకు $4,223.76గా ఉంది. దేశంలోని కొన్ని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలను తెలుసుకుందాం..
ఢిల్లీలో బంగారం ధర: ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 130,300 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 119,450గా ఉంది.

  ముంబై, చెన్నై, కోల్‌కతా: ప్రస్తుతం ముంబై, చెన్నై, కోల్‌కతాలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,19300 ఉండగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.130150గా ఉంది.  

  పూణే, బెంగళూరులో: ఈ రెండు నగరాల్లోనూ 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.130150గా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.119300గా ఉంది.  

  తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,30,300గా ఉంది. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,30,300గా ఉంది.  

ఈ సంవత్సరం బంగారం ధరలు 60శాతం కంటే ఎక్కువ పెరిగాయి. అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు అయిన ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ (FMC) డిసెంబర్ 9-10 తేదీలలో సమావేశమవుతోంది. వడ్డీ రేటు తగ్గింపు అంచనాలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. ఇది జరిగితే, బంగారం ధరలు మరింత పెరగవచ్చు. తక్కువ వడ్డీ రేట్లు బాండ్లను తక్కువ ఆకర్షణీయంగా చేస్తాయి. తత్ఫలితంగా, పెట్టుబడిదారులు బంగారం వంటి సురక్షితమైన ఆస్తులలో తమ పెట్టుబడులను పెంచుతారు.

బంగారం లాగే వెండి కూడా వారానికోసారి పెరుగుతోంది. ఒక వారంలో వెండి రూ. 5,000 పెరిగింది. డిసెంబర్ 7న కిలోగ్రాముకు రూ. 190,000 ఉంది. విదేశీ మార్కెట్లలో వెండి స్పాట్ ధర ఔన్సుకు $58.17. అమెరికన్ వ్యాపారవేత్త రిచ్ డాడ్, పూర్ డాడ్ పుస్తక రచయిత రాబర్ట్ కియోసాకి, వెండి త్వరలో $70కి చేరుకుంటుందని. 2026 నాటికి ఔన్సుకు $200కి చేరుకుంటుందని అంచనా వేశారు.  

