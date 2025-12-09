Gold Price Today: రాత్రికి రాత్రే సీన్ రివర్స్.. ఇలా జరిగిందేంటీ..? డిసెంబర్ 9వ తేదీ బంగారం -వెండి ధరల్లో భారీ మార్పులు..!!

Gold Price Today: డిసెంబర్ 9వ తేదీ మంగళవారం నాడు దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి పెరిగి పసిడి ప్రియులకు షాకిచ్చాయి. 24 క్యారెట్ పసిడి పది గ్రాముల ధర రూ. 1,32,227కు చేరుకోగా, 22 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం రూ. 1,19,950 పలుకుతోంది. వెండి కూడా భారీ పెరుగుదలతో కిలోకు రూ. 1,83,180 పలుకుతోంది.
గత వారం నుంచే బంగారం ధరలు పెరుగుదల దిశగా సాగుతుండగా, డాలర్ విలువ బలహీనత బంగారానికి బలాన్ని అందిస్తున్న అంశాల్లో ఒకటిగా భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పసిడి రేట్లు ఆల్ టైమ్ హై చుట్టూ తిరుగుతున్న నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారుల దృష్టంతా ఈ వారం జరగబోయే అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల ప్రకటనపై నిలిచింది.
వడ్డీ రేట్లు 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గే అవకాశాలపై అంచనాలు బలపడుతున్నాయి. ఒకవేళ అదే జరిగితే బంగారంలో మరింత ర్యాలీ వచ్చే అవకాశముందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా పసిడి కదలిక ఆసక్తికరంగానే కొనసాగుతోంది. కమోడిటీ ఫ్యూచర్స్ డేటా ప్రకారం, ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర ప్రస్తుతం 4225 డాలర్ల వద్ద ఉన్నప్పటికీ, ఇటీవలే ఇది 4250 డాలర్లను దాటిన విషయం తెలిసిందే.
ధరల్లో తాజా సడలింపుకు ప్రధాన కారణం ఇన్వెస్టర్లు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వైపు మొగ్గచూపడమేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయంగా స్వల్ప తగ్గుదల కనిపిస్తున్నప్పటికీ, రిటైల్ మార్కెట్లో మాత్రం ఆభరణాల ధర ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గలేదు.
22 క్యారెట్ పసిడి 10 గ్రాముల రేటు 1.20 లక్షల రూపాయల వద్ద ఉండటంతో సాధారణ వినియోగదారులు బంగారం కొనుగోలు చేయడంలో జాప్యం చూపుతున్నారు. వెండి వైపు చూస్తే పరిస్థితి మరింత వేడెక్కింది. ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ గణనీయంగా పెరగడంతో వెండి ధరలు మరోసారి రికార్డు స్థాయిలను చేరుతున్నాయి.
కిలో వెండి ధర త్వరలోనే 2 లక్షల మార్క్ను మళ్లీ దాటే అవకాశముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పసిడి, వెండి రెండింటిలోనూ ధరలు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకోవడంతో, కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకునే వారికి ఇది కీలక సమయమని మార్కెట్ పరిశీలకులు సూచిస్తున్నారు.