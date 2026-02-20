Gold Rate
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఇవాళ బంగారం ధరలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఉదయం కొంత తగ్గినట్లుగా కనిపించిన బంగారం ధరలు, సాయంత్రానికి ఒక్కసారిగా పెరిగి వినియోగదారులకు ఆశ్చర్యం కలిగించాయి. ముఖ్యంగా పసిడి కొనుగోలు చేయాలనుకున్న వారికి ఈ మార్పు కాస్త నిరాశను కలిగించింది.
ఇవాళ 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.880 పెరిగింది. దీంతో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,57,370కు చేరింది. ఉదయం వరకు తక్కువగా ఉన్న ధరలు, మధ్యాహ్నం తర్వాత క్రమంగా పెరుగుతూ సాయంత్రానికి ఈ స్థాయికి చేరాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం, డాలర్ మారకం విలువ కారణంగా ఈ పెరుగుదల కనిపించినట్లు వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా ఇవాళ పెరిగింది. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.800 పెరిగి రూ.1,44,250గా నమోదైంది. సాధారణంగా పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసే ఈ బంగారం ధర పెరగడంతో, కొనుగోలుదారులు కొంత ఆలోచనలో పడ్డారు.
బంగారం ధరలు పెరిగినా, వెండి ధరల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు కనిపించలేదు. ఇవాళ కూడా కేజీ వెండి ధర రూ.2,70,000గానే కొనసాగుతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా వెండి ధరలు స్థిరంగా ఉండటం గమనార్హం. వెండి పెట్టుబడిదారులు ధరలు ఎప్పుడు మారుతాయా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు కనిపిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, వరంగల్ వంటి ప్రాంతాల్లో రేట్లు కొంచెం ముందుకు వెనక్కు మారుతున్నాయి. అయితే పెద్దగా తేడా మాత్రం లేదు.
నిపుణుల మాటల్లో, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు పెరగడం, డాలర్ బలపడటం, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్ పెరగడం వంటి అంశాలు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ధరల్లో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ధరలను గమనిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవాలని, ఒక్కసారిగా భారీ మొత్తంలో కొనుగోలు చేయకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మొత్తానికి, ఇవాళ సాయంత్రానికి బంగారం ధరలు పెరగడం మార్కెట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.