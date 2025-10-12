English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold Rate: తొందర పడకండి.. బంగారం కొనకండి.. త్వరలోనే రూ. 60వేలు పడిపోవడం ఖాయమట..జోస్యం చెబుతోన్న ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ..!!

Gold Rate: తొందర పడకండి.. బంగారం కొనకండి.. త్వరలోనే రూ. 60వేలు పడిపోవడం ఖాయమట..జోస్యం చెబుతోన్న ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ..!!

Gold Rate: ఈ మధ్య కాలంలో బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతున్నాయి. గోల్డ్ పై ఇన్వెస్ట్ చేసిన వారు ఆనందంలో మునిగిపోతుండగా, సామాన్యులు మాత్రం బంగారం కొనాలంటే  తల పట్టుకుంటున్నారు. అయితే ఈ పెరుగుదల వెనుక లాభం కంటే భయం ఎక్కువగా ఉందని చార్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్ (CFA) హిమాన్షు పాండ్యా హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆయన అభిప్రాయం ప్రకారం బంగారం ధరల్లో వస్తున్న ఈ ఎగబాకుడు ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక  హెచ్చరిక సంకేతం గా చూడాల్సిన అవసరం ఉందంటున్నారు.
1 /6

2025 నాటికి బంగారం ఇప్పటికే 60 శాతం వరకు పెరిగింది. ఇది ప్రపంచ మార్కెట్లో ఔన్సుకు ధర $4,000 దాటింది. ఇది ఒకవైపు పెట్టుబడిదారులకు లాభదాయకంగా కనిపించినా, మరోవైపు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలోని అనిశ్చితిని స్పష్టంగా సూచిస్తుంది. హిమాన్షు పాండ్యా చెబుతున్నదేమిటంటే..  కేంద్ర బ్యాంకులు, సావరిన్ ఫండ్లు, పెద్ద సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు భారీగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వీరు లాభం కోసం కాదు, తమ ఆస్తులను రక్షించుకునేందుకు బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అంటే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఉన్న నమ్మకం క్రమంగా తగ్గుతోందని చెప్పవచ్చుంటున్నారు.

2 /6

అతను లింక్డ్ఇన్‌లో చేసిన పోస్ట్‌లో ఈ పరిస్థితిని 1970లలో చోటుచేసుకున్న  చమురు సంక్షోభం తో పోల్చారు. ఆ సమయంలో చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా నాలుగు రెట్లు పెరిగి, ప్రపంచ ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీశాయి. ఇప్పుడు బంగారంలో జరుగుతున్న పెరుగుదల కూడా అదే తరహాలో ఉందని, ఇది సాధారణ మార్కెట్ ర్యాలీ కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

3 /6

హిమాన్షు పాండ్యా చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం... బంగారం ఇకపై కేవలం పెట్టుబడి సాధనం కాదు, ద్రవ్యోల్బణానికి వ్యతిరేకంగా ఒక రక్షణగా కూడా మారింది. ఇది ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఉన్న అనిశ్చితి, నమ్మకం లోపాన్ని సూచిస్తుందని చెబుతున్నారు. 

4 /6

భారతదేశంలో కూడా ఈ ధోరణి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ల కంటే బంగారంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు. డిజిటల్ గోల్డ్, గోల్డ్ ETF లాంటి ఆప్షన్లు అందుబాటులోకి రావడంతో, బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడం మరింత సులభమైంది.

5 /6

2025లో బంగారం ధరలు దాదాపు 56శాతం పెరిగి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,20,000 దాటాయి. ఈ ఏడాదిలోనే బంగారం 51శాతం రాబడిని, గోల్డ్ ETFలు 66శాతం వరకు రాబడిని అందించాయి. గత ఐదు సంవత్సరాల్లో బంగారం విలువ దాదాపు మూడింతలు పెరిగి, సగటు వార్షిక వృద్ధి రేటు (CAGR) 24శాతం వద్ద నిలిచింది. ఇది నిఫ్టీ 50 వంటి స్టాక్ మార్కెట్ రాబడుల కంటే చాలా ఎక్కువ.

6 /6

 నిపుణులు చెబుతున్నదేమిటంటే... ఇది దీర్ఘకాల పెట్టుబడికి మంచి సంకేతం కాదని.. బంగారం ఈ స్థాయిలో ఉండటానికి కారణం ఆర్థిక వ్యవస్థలోని భయం, ద్రవ్య అస్థిరత, భవిష్యత్తుపై అనిశ్చితి అని అంటున్నారు. కాబట్టి పెట్టుబడిదారులు లాభాల మత్తులో కాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే కొనుగోలు దారులు కొంత సమయం వేచి చూడటం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోయే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు. తులం 70 నుంచి 75వేలకు పడిపోయినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు. 

Gold Price 2025 Telugu Himanshu Pandya CFA Gold Investment Warning Gold ETF Returns 2025 Gold Price in India Today Gold Market Crash Risk

Next Gallery

Vivo T4 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో దీపావళి ధమాకా.. Vivo T4 5G ఫోన్ కేవలం రూ.1,882కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనండి..