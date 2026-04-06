Gold Rates: ఏంటీ పతనం.. బంగారం రూ. 1800 ఢమాల్.. బంగారం కొనాలనుకునేవారికి గోల్డెన్ ఛాన్స్..!

Gold Rates: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి భారీ శుభవార్త. హైదరాబాద్ లో బంగారం ధరలు పాతాళానికి పడిపోతున్నాయి. ఒక్కరోజులోనే తులంపై ఏకంగా రూ. 1800 తగ్గింది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ ముంగిట బంగారం కొనాలనుకునే మహిళలకు ఇది నిజంగా తీపి కబురు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న పరిణామాల ప్రభావంతో హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. కొద్ది రోజులుగా ఊరిస్తున్న ధరలు ఇప్పుడు సామాన్యులకు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.
హైదరాబాద్లో నేడు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర భారీగా తగ్గింది. 10 గ్రాముల బంగారంపై ఏకంగా రూ. 1,800 మేర కోత పడింది. దీంతో నిన్నటి వరకు ఆకాశంలో ఉన్న ధరలు ఇప్పుడు కిందికి దిగివచ్చాయి.
తాజా తగ్గింపు తర్వాత హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,49,130కి చేరింది. పెట్టుబడి పెట్టేవారికి, స్వచ్ఛమైన బంగారం కొనేవారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
సాధారణంగా మహిళలు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా గణనీయంగా తగ్గింది. తులం (10 గ్రాములు) బంగారంపై రూ. 1,650 తగ్గి, ప్రస్తుతం రూ. 1,36,700 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఆభరణాలు చేయించుకోవాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం.
బంగారం ధరలు తగ్గినా, వెండి ధరల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు కనిపించలేదు. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ. 2,55,000 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. వెండి ప్రియులు మరికొన్ని రోజులు ధరలు తగ్గే వరకు వేచి చూడాల్సిందే.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ పెరగడం, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మార్పుల కారణంగా ఇన్వెస్టర్లు బంగారాన్ని విక్రయించి ఇతర లాభదాయక మార్గాల వైపు మళ్లుతున్నారు. దీని ప్రభావం నేరుగా మన హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్పై పడి ధరలు దిగివచ్చాయి.
వచ్చే వారం నుండి పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభం కానున్న తరుణంలో ఈ తగ్గింపు మహిళలకు పెద్ద ఊరట. ధరలు మళ్లీ పెరగకముందే ముందస్తుగా కొనుగోళ్లు పూర్తి చేయడం తెలివైన పని అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.