Gold Rate Today: వరుసగా మూడోరోజు పసిడి పరుగుకు బ్రేక్.. నేడు ఫిబ్రవరి 2వ తేదీ ధరలు తెలిస్తే షాక్..!

Gold Prices Crash: బంగారం ప్రియులకు ఊరటనిచ్చే వార్తనే చెప్పాలి. గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా నేలచూపులు చూస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 ప్రభావం మార్కెట్పై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఫిబ్రవరి 2, సోమవారం నాడు బంగారం ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి.
పసిడి ప్రియులకు గుడ్న్యూస్. ఫిబ్రవరి 2, సోమవారం నాడు బంగారం ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. కేవలం మూడు రోజుల్లోనే తులం బంగారంపై వేల రూపాయల తగ్గుదల కనిపించడం గమనార్హం. బంగారం, వెండి మార్కెట్లలో సోమవారం పెను ప్రకంపనలు రేగాయి.
ఫిబ్రవరి 2 నాటి తాజా అప్డేట్స్ ప్రకారం.. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,45,576 వద్ద పలుకుతుండగా, 22 క్యారెట్ల ఆర్నమెంటల్ బంగారం ధర రూ.1,35,748 కు చేరింది.
నిజానికి గడిచిన గురువారం నాడు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రికార్డు స్థాయిలో రూ.1.93 లక్షల వద్ద ఉండటం గమనార్హం. అంటే కేవలం మూడు నాలుగు రోజుల్లోనే బంగారం తన గరిష్ట స్థాయి నుంచి దాదాపు 20 శాతం మేర పతనమైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర కూడా 5500 డాలర్ల నుంచి ఒక్కసారిగా 4825 డాలర్లకు పడిపోవడం దేశీయ మార్కెట్లను కుదిపేసింది.
ఈ భారీ పతనానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి. మొదటిది, అమెరికా డాలర్ బలోపేతం కావడం. రెండోది, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై జెరోమ్ పావెల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు. ఇక మూడోది, కేంద్ర బడ్జెట్ 2026లో బంగారం, వెండిపై దిగుమతి సుంకాన్ని 6 శాతంగానే ఉంచినప్పటికీ, మార్కెట్లో భారీగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరగడం.
బడ్జెట్ రోజున బంగారం ధరలు లోయర్ సర్క్యూట్ను తాకడం ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేసింది. అయితే, ధరలు భారీగా పడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ 7 శాతం మేర కోలుకోవడం మార్కెట్లోని అస్థిరతకు నిదర్శనంగా నిలిచింది.