Gold Rate: మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. ఫెడ్ ప్రకటనకు ముందే రూ. 2వేలు తగ్గిన బంగారం ధర.. రానున్న రోజుల్లో భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..!!

Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు ఇది నిజంగా శుభవార్తే అని చెప్పవచ్చు. బంగారం ధరలు తగ్గాయి. దాదాపు తులంపై 2వేల రూపాయలు తగ్గింది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ సెప్టెంబర్ 17వ తేదీన ద్రవ్య విధాన సమావేశం నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో చేసే ప్రకటనలు రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధరపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది.
దసరా నవ రాత్రులకు ముందు బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి భారీ ఊరట కలిగించే వార్త వచ్చింది. సెప్టెంబర్ 17, 2025 బుధవారం నాడు బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై పెట్టుబడిదారుల దృష్టి కేంద్రీకరించడంతో పాటు, డాలర్ బలపడటంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లలో విలువైన లోహాలపై ఒత్తిడి ఏర్పడింది.
ఈ పరిణామం కారణంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రిటైల్ గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు కొంతవరకు తగ్గాయి. సెప్టెంబర్ 16తో పోల్చితే 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల రేటు రూ.220 తగ్గింది. గ్రాముకు రూ.22 తగ్గడం వల్ల హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, వరంగల్ వంటి నగరాల్లో రిటైల్ ధరలు కొంచెం సడలాయి. అంతేకాకుండా, వెండి రేట్లు కూడా తగ్గడం గమనార్హం.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో అక్టోబర్ ఫ్యూచర్స్ బంగారం ధర ఉదయం 10 గంటల సమయంలో 10 గ్రాములకు రూ. 1,09,705 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది 0.41 శాతం తగ్గుదలను సూచించింది. అదేవిధంగా, వెండి డిసెంబర్ ఫ్యూచర్స్ 1.18 శాతం తగ్గి కిలోకు రూ. 1,27,304 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి. అంటే గ్లోబల్ మార్కెట్లోని ఒత్తిడి నేరుగా దేశీయ మార్కెట్పై ప్రతిఫలిస్తోంది.
డాలర్ ఇండెక్స్ 0.10 శాతం పైగా పెరగడం బంగారం ధరలకు పెద్ద సవాల్గా మారింది. డాలర్ బలపడితే, ఇతర కరెన్సీలను ఉపయోగించి బంగారం కొనుగోలు చేసే వారికి అది ఖరీదైనదిగా మారుతుంది. దీంతో బంగారానికి డిమాండ్ తగ్గి ధరలు కిందకు దిగివచ్చాయి. అయితే మార్కెట్ నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఈ రోజు జరగబోయే ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించే అవకాశముంది.
ఈ సంవత్సరం మొత్తం 75 నుంచి 100 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గే అవకాశం ఉందని అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇది జరిగితే, దీర్ఘకాలంలో బంగారం ధరలకు మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంది.2025 సంవత్సరం మొత్తాన్ని పరిశీలిస్తే, బంగారం ధరలు ఇప్పటివరకు 40 శాతం పైగా పెరుగుదల సాధించాయి. దీని వెనుక ప్రధాన కారణాలు భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక సవాళ్లు, కేంద్ర బ్యాంకుల బంగారం కొనుగోళ్లు, అలాగే సంవత్సరం ప్రారంభంలో డాలర్ బలహీనత అని చెప్పవచ్చు.
ఈ అంశాలన్నీ బంగారం ధరలను రికార్డు స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. అంతేకాకుండా, SPDR గోల్డ్ ట్రస్ట్ వంటి ప్రముఖ గోల్డ్ ETF హోల్డింగ్స్ కూడా పెరిగాయి. ఈ హోల్డింగ్స్ 976.80 మెట్రిక్ టన్నుల నుండి 979.95 మెట్రిక్ టన్నులకు పెరగడం పెట్టుబడిదారుల్లో బంగారంపై నమ్మకం ఇంకా బలపడిందనే సంకేతం ఇస్తోంది.
మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం ఈ వారం బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయమైన అస్థిరతను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ (FOMC) వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయం, డాలర్ ఇండెక్స్ కదలికలు, భారత్ అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలపై కీలక ప్రకటనలు మార్కెట్ను ప్రభావితం చేయనున్నాయి. అయితే ఫెడ్ నిర్ణయానికి ముందే వచ్చిన ఈ ధరల తగ్గుదల దసరా నవరాత్రుల షాపింగ్ కోసం ఎదురు చూసే ప్రజలకు కొంత ఉపశమనం కలిగించినట్లే అని చెప్పవచ్చు.