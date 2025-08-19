English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate: అక్కా.. అదిరిపోయే వార్త.. తులం బంగారం రూ. 75వేలకే..ఎలాగో తెలిస్తే ఆనందంతో ఊగిపోతావ్..!!

Gold Rate: బంగారం ధర ఆల్ టైం రికార్డులను బద్దలు కొడుతూ.. జెట్ స్పీడ్ తో దూసుకుపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలంటే.. సామాన్యులకు చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. ముఖ్యంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర దాదాపు 93 వేల రూపాయల పైగానే పలుకుతుంది. దీంతో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలంటే భారీ మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడానికి మరో ప్రత్యామ్నాయ మార్గం కూడా ఉంది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం
1 /6

24 క్యారెట్ల బంగారం ధర దాదాపు లక్ష రూపాయలు దాటేసి ఆల్ టైం రికార్డ్ దిశగా అయినప్పటికీ ప్రతిరోజు కొత్త రికార్డులను క్రియేట్ చేస్తూ ఉంది.  మరోవైపు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా దాదాపు 94 వేల రూపాయలను దాటేసి ముందుకు దూసుకెళ్తుంది. బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలంటే ఎక్కువగా డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.  

2 /6

బంగారు ఆభరణాలు అనేవి భారతీయ సాంప్రదాయంలో మహిళలకు ఎంతో ముఖ్యమైనవి. మనదేశంలో ఏ సాంప్రదాయంలో అయినా శుభకార్యం అనగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది బంగారు ఆభరణాలు మాత్రమే. ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతంలో మహిళలు ఎక్కువగా బంగారు అభరణాలు ధరించేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.  

3 /6

 ఏ పండగ వచ్చినా మరి ఇతర శుభకార్యం వచ్చినా బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తుంది. అయితే బంగారం ధర భారీగా పెరిగిపోయిన నేపథ్యంలో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడమనేది సామాన్యులకు చాలా కష్టమైన పనిగా మారింది.  

4 /6

ప్రస్తుతం గమనించినట్లయితే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారు గొలుసు కొనుగోలు చేయాలంటే కనీసం లక్ష పదివేల రూపాయలు ఖర్చు చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ధరల రీతిగా చూసినట్లయితే మజూరి, తరుగు వంటివి కలిపితే బంగారం ధర ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగిపోతుంది.  

5 /6

అయితే 18 క్యారెట్ ల బంగారం ధర మాత్రం ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 75000 సమీపంలో ఉంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర చూడడానికి పింక్ రంగులో  కనిపించినప్పటికీ ఇందులో దాదాపు 75శాతం మేలి బంగారం ఉంటుంది. మిగతా 20శాతం ఇతర లోహాలు కలుపుతారు. బంగారంతో కూడా ఆభరణాలు తయారు చేయవచ్చు .  

6 /6

ముఖ్యంగా వజ్రాభరణాలు తయారు చేయించడానికి ఈ బంగారాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే ప్రస్తుతం 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో 18 క్యారెట్ల బంగారంతో కూడా బంగారు ఆభరణాలు చేయించుకోవచ్చు. దీంతో మీకు ఖర్చు మిగులుతుంది. బంగారు ఆభరణాలు చేయించుకొని మెడలేసుకున్నామన్న సంతోషము కలుగుతుంది.  

gold price today in india Gold at 75 000 per tola 24 carat gold rate today Gold price fall 2025 Why gold price is falling Gold market news Latest gold price update gold price prediction 2025 MCX gold price today International Gold Rate Business News telugu news zee business news

Next Gallery

MarQ 1 Ton: రూ. 15,000లకే ఇంటికి ఏసీ తెచ్చుకోండి..దాదాపు రూ.50,000 విలువైన ఏసీ ఇది!