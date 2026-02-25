Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. తులం ధర ఎంత ఉందంటే..?

Gold Price Today: ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ బుధవారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,60,360 వద్ద కొనసాగుతుండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,46,997గా నమోదైంది. 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి రూ. 1,20,270కు ట్రేడ్ అవుతోంది. నిన్నటితో పోలిస్తే ఇవాళ ధరల్లో స్వల్పంగా తగ్గినట్లు కనిపిస్తోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం దేశీయ ధరలపై స్పష్టంగా పడింది. మంగళవారం గ్లోబల్ మార్కెట్లో బంగారం ధర రెండు శాతానికి పైగా క్షీణించింది. ఒక దశలో మూడు వారాల గరిష్టాన్ని తాకిన పసిడి, ఆ స్థాయి నుంచి క్రమంగా కిందికి జారింది. ప్రస్తుతం స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్స్కు 5,119 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణంగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ను నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇటీవల పెరిగిన ధరల నేపథ్యంలో పలువురు ఇన్వెస్టర్లు లాభాలను క్యాష్ చేసుకోవడంతో మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగింది.
దీనికి తోడు అమెరికన్ డాలర్ బలహీనత, యూఎస్ టారిఫ్ విధానాలపై నెలకొన్న అనిశ్చితి కూడా పెట్టుబడిదారుల మనస్తత్వంపై ప్రభావం చూపించాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో కొత్త పెట్టుబడులు కొంతమేర తగ్గడం గమనించవచ్చు.
అయితే ప్రస్తుత ధరలు జనవరి 28న నమోదైన ఆల్టైమ్ రికార్డు స్థాయి రూ. 1.85 లక్షలతో పోలిస్తే దాదాపు రూ. 25 వేల వరకు తక్కువగా ఉన్నాయి. ఆ రికార్డు స్థాయి నుంచి బంగారం క్రమంగా దిగజారుతున్న ధోరణి కనిపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, డాలర్ కదలికలు, పెట్టుబడిదారుల వ్యూహాల మార్పులు పసిడి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ఇక ఆభరణాల కొనుగోలుదారుల విషయానికి వస్తే, ధరలు తగ్గినా ఇంకా ఉన్నత స్థాయిలోనే ఉండటంతో కొనుగోళ్లపై కొంత ఒత్తిడి కొనసాగుతోంది. మార్కెట్ పరిస్థితులను గమనిస్తూ వినియోగదారులు, ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు.