Gold Rate: ట్రంప్ నోట్లో చెక్కర... దెబ్బకు పడిపోయిన బంగారం ధర.. ఇప్పుడు కొనొచ్చా? భవిష్యత్తులో మరింత పడిపోతుందా?

Gold Rate: దేశీయంగా అలాగే అంతర్జాతీయంగా బంగారం, వెండి ధరల్లో ప్రస్తుతం తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. గత కొంతకాలంగా వరుసగా ఆల్టైమ్ హై స్థాయిలను తాకిన ధరలు ఇప్పుడు క్రమంగా కిందికి వస్తున్నాయి. గ్రీన్లాండ్ అంశంపై నెలకొన్న భౌగోళిక, రాజకీయ అనిశ్చితి కొంతమేర తగ్గుతుండటంతో సేఫ్ హేవెన్గా భావించే బంగారంపై ఒత్తిడి తగ్గింది. దీనివల్ల మార్కెట్లలో ధరలు కాస్త శాంతించినట్లు కనిపిస్తున్నాయి.
గత ట్రేడింగ్ సెషన్తో పోలిస్తే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర సుమారు రూ.224 తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ.15,431 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.210 తగ్గి రూ.14,145కు చేరింది. కొద్ది రోజుల క్రితం వరకు రాకెట్లా దూసుకెళ్లిన బంగారం ధరలకు ఎట్టకేలకు కళ్లెం పడినట్టుగా మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
యూరప్ దేశాలపై టారిఫ్లు విధిస్తామంటూ హెచ్చరించిన అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ధోరణి కొంత సాఫీ కావడం కూడా ధరలపై ప్రభావం చూపింది. గ్రీన్లాండ్ విషయంలో భవిష్యత్ ఒప్పందాలపై చర్చల ద్వారా పరిష్కారం సాధిస్తామని ఆయన వ్యాఖ్యానించడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి తగ్గింది. ఈ వ్యాఖ్యలు దావోస్లో వెలువడిన వెంటనే అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు పాజిటివ్గా స్పందించాయి. డాలర్ బలపడటంతో బంగారంపై ఒత్తిడి పెరిగి ధరలు దిగివచ్చాయి. సైనిక చర్యలకు అవకాశం లేదని, శాంతియుత చర్చల ద్వారానే ముందుకు వెళ్తామని ట్రంప్ చెప్పడంతో ఇన్వెస్టర్ల భయం కొంత తగ్గింది
ఇక వెండి మార్కెట్లోనూ నేడు భారీ కదలికలు కనిపించాయి. సిల్వర్ ETFలు దాదాపు 20 శాతం వరకు పడిపోయాయి. ఇది పూర్తిగా పానిక్ సెల్లింగ్ వల్లే జరిగిందని, మౌలిక అంశాల్లో పెద్దగా మార్పు లేదని ప్రముఖ మార్కెట్ విశ్లేషకుడు జస్టిన్ ఖూ వ్యాఖ్యానించారు. ఇది కేవలం మాక్రో ఎకనామిక్ సెంటిమెంట్ ప్రభావం మాత్రమేనని, ఫండమెంటల్స్ బలహీనపడలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
భవిష్యత్తులో బంగారం, వెండి ధరలు ఏ దిశగా కదులుతాయన్న విషయంపై మార్కెట్ నిపుణుల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. కొందరు ఇంకా ర్యాలీ కొనసాగవచ్చని భావిస్తుండగా, మరికొందరు ధరలు ఇప్పటికే ఓవర్వాల్యుయేషన్ దశకు చేరుకున్నాయని చెబుతున్నారు. బంగారం విషయంలో కొంత పాజిటివ్ దృక్పథం ఉన్నప్పటికీ, వెండి విషయంలో మాత్రం స్పష్టమైన అంచనాలు చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంది.
అయితే ఒక విషయం మాత్రం దాదాపు అందరూ ఏకగ్రీవంగా ఒప్పుకుంటున్నారు. మధ్యప్రాచ్య పరిణామాలు, అమెరికా–చైనా వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు, రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధ పరిస్థితులు, అలాగే పారిశ్రామిక రంగంలో పెరుగుతున్న డిమాండ్ నేపథ్యంలో బంగారం ఇప్పటికీ సురక్షిత పెట్టుబడిగానే పరిగణించబడుతోంది.
బంగారం, వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం కంటే, కొద్దికొద్దిగా సిస్టమాటిక్ విధానంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మార్కెట్ రిస్క్ను తగ్గించుకోవచ్చు, ధరలు పడినప్పుడు లాభదాయకంగా కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆనంద్ రాఠీకి చెందిన కంచన్ కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, డిప్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడం, SIPల ద్వారా మెల్లగా ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఉత్తమమని సూచించినట్లు మార్కెట్ కథనాలు చెబుతున్నాయి.
సిల్వర్ ETFల్లో కనిపిస్తున్న తాజా పతనం రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కారణమేనని, పారిశ్రామిక వినియోగంలో వెండికి డిమాండ్ ఇంకా బలంగా ఉందని మరికొందరు మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, మార్కెట్ను టైమ్ చేయడం చాలా కష్టమన్నది అందరి మాట. అందుకే ఒకేసారి మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టకుండా, దశలవారీగా డిప్స్లో కొనుగోలు చేస్తూ, దీర్ఘకాలిక దృష్టితో ముందుకు వెళ్లడమే మెరుగైన వ్యూహంగా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.