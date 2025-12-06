Gold Price : మహిళలకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. రూ. 10వేలకే రూ. 50లక్షల విలువైన బంగారం.. క్యూ కడుతున్న జనం.. ఎక్కడో తెలుసా..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Imitation Jewellery: బంగారం ధరలు రోజు రోజుకు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే లక్షన్నరకు చేరువలో ఉంది. వచ్చే ఏడాది చివరి నాటికి బంగారం ధర రూ. 2లక్షలకు చేరువవుతుందని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ కూడా తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం కొనాలంటేనే జనాలు భయపడుతున్నారు. పెళ్లిసీజన్ కావడంతో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,27, 920 పలుకుతోంది. వచ్చే ఏడాది దీపావళి, ముహూర్తాల సీజన్ వరకు ధరలు ఆకాశాన్నంటడం ఖాయమని బులియన్ మార్కెట్ నిపుణులు సైతం అంటున్నారు. దీంతో పేద మధ్యతరగతి ప్రజలు అసలు బంగారం కొనాలేమన్న కలను వదిలేసి ఇమిటేషన్ నగలవైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
ఏపీలోని మచిలీపట్నం దగ్గరలో ఉన్న చిలకలపూడి గతంలో ఇమిటేషన్ జ్యువెల్లరీ తయారీ కేంద్రంగా గుర్తింపు పొంది, ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా బంగారానికి ప్రత్యామ్నాయంగా నిలిచే అతిపెద్ద ఆభరణాల మార్కెట్‌గా మారింది. బంగారం ధరలు నిరంతరం పెరుగుతున్న ఈ దశలో, నిజమైన బంగారాన్ని పోలిన మెరుపు, నాణ్యత, డిజైన్‌లతో ఇక్కడి గోల్డ్ ప్లేటెడ్ జ్యువెలరీ మళ్లీ ఆదరణ పొందుతోంది. తక్కువ ధరలోనే వంకీలు, నెక్లెస్‌లు, గాజులు, ఉంగరాలు, బ్రైడల్ సెట్లు అందుబాటులో ఉండటంతో అన్ని వర్గాల వినియోగదారుల అవసరాలను తీర్చే కేంద్రంగా చిలకలపూడి పేరు ఫేమస్ అయ్యింది.

ఇక్కడి ఉత్పత్తులకు దేశీయ మార్కెట్‌కే కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా డిమాండ్ పెరుగుతోంది. సౌదీ అరేబియా, శ్రీలంక, చైనా, థాయిలాండ్ వంటి దేశాల వ్యాపారులు కూడా ప్రత్యేకంగా ఆర్డర్ పెట్టి, ఇక్కడి ఆభరణాలను పెద్ద ఎత్తున కొనుగోలు చేస్తున్నారు. బంగారంతో పోల్చితే ధరలు చాలా తక్కువగా ఉండటం, అయినా మెరుపు, రంగు, డిజైన్‌లో రాజీ లేకపోవడం విదేశీ కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించే ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు.

ఇక్కడ తయారయ్యే ప్రతి ఆభరణం వెనుక నైపుణ్యమున్న డిజైనర్ల శ్రమ ఉంటుంది. ఒక బ్రైడల్ సెట్ తయారీకి 20 నుండి 25 మంది వరకు కళాకారులు పని చేయడం సాధారణమే. మొదట డిజైన్ సిద్ధం చేసి, తర్వాత మెటల్ కట్టింగ్, స్టోన్ ఫిక్సింగ్, పలుచటి గోల్డ్ పూత, పాలిష్ ఇలా అనేక దశల పని పూర్తయ్యాకే ఆభరణం మార్కెట్‌కు వస్తుంది. నాణ్యమైన పూత, పాలిష్ కారణంగా రంగు త్వరగా మసకబారదు. సరైన జాగ్రత్తలతో ఉంచితే రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాలు రీకోటింగ్ అవసరం లేకుండా మెరుపు నిలుస్తుంది.

19వ శతాబ్దం చివర్లో చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభమైన ఈ పరిశ్రమ, ఇప్పుడు వేలాది కుటుంబాలకు ఉపాధి ఇచ్చే MSME రంగంగా మారింది. చిలకలపూడిలో 250కి పైగా తయారీ యూనిట్లు, 260కు పైగా రిటైల్ షాపులు పనిచేయడంతో రోజూ వ్యాపార రద్దీ నెలకొంటుంది. అలంకార ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడానికి ఏ వేడుక సమయం కాదని, ఏడాది పొడవునా చిలకలపూడి మార్కెట్ సందడిగా ఉంటుంది.

    అసలు బంగారంతో పోలిస్తే తక్కువ ఖర్చులోనే సమానమైన అందం పొందాలనుకునే వారి కోసం ఈ ఆభరణాలు ఒక పెద్ద వరం. గుంటూరులోని ఒక కుటుంబం తెలిపినట్లుగా బ్రైడల్ సెట్లు ఇక్కడ రూ. 10,000లో లభిస్తే, అదే డిజైన్ బంగారంతో చేస్తే లక్షల్లో ఖర్చవుతుంది. అదే విధంగా హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఓ కొనుగోలుదారు చిలకలపూడి ఆభరణాలు అందుబాటు ధరలో ఉండటం మాత్రమే కాక, భద్రతా సమస్యలు లేకుండా ఉపయోగించవచ్చని చెప్పారు.  

ఇంకా ముఖ్యంగా, బంగారం ధరలు 2026లో మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉండటంతో imitation jewellery కు డిమాండ్ మరింత పెరుగుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రపంచ గోల్డ్ అవుట్‌లుక్ ప్రకారం ఔన్స్ ధర భారీగా పెరిగే అవకాశముండటంతో, సాధారణ వినియోగదారుల దృష్టి మళ్లీ చిలకలపూడి వైపు మరింతగా మరలబోతోందని భావిస్తున్నారు.

  చిలకలపూడి ఆభరణాలు ఇక కేవలం ప్రత్యామ్నాయం మాత్రమే కాక, అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన ప్రత్యేక క్రాఫ్ట్, సంప్రదాయ నైపుణ్యం, ఆధునిక ఫ్యాషన్‌ల కలయికగా నిలిచిపోయాయి.  

