Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ పతనం.. ఏప్రిల్ 4వ తేదీ శనివారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: గత ఏడాది కాలంగా అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న అనిశ్చితి బంగారం ధరలను ఆకాశానికి చేర్చింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన సుంకాలు, రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం వంటి కారణాలతో కిందటేడాది బంగారం ఏకంగా 70 శాతం, వెండి 150 శాతం వరకు పెరిగి రికార్డులు సృష్టించాయి. ఈ ఏడాది ఆరంభంలో కూడా అదే జోరు కొనసాగినప్పటికీ, ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం పసిడి పరుగుకు బ్రేకులు వేసింది.
ఇరాన్ మీద దాడులు చేస్తామని ట్రంప్ హెచ్చరించిన క్రమంలో అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు పెరిగాయి. దీనివల్ల ద్రవ్యోల్బణం భయాలు పెరిగి, డాలర్ బలపడింది. సాధారణంగా డాలర్ పుంజుకుంటే బంగారం ధరలు తగ్గుతాయి. ఏప్రిల్ 2న ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యల ప్రభావంతో ఒక్కరోజులోనే పసిడి ధర దాదాపు రూ. 4,000 వరకు తగ్గడం ఇన్వెస్టర్లను విస్మయానికి గురిచేసింది.
నేటి తాజా ధరలు (ఏప్రిల్ 4, ఉదయం 7 గంటలకు): అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ రేటు ఔన్సుకు 4,676 డాలర్లకు పెరగడంతో, దేశీయంగా కూడా ధరలు స్వల్పంగా పుంజుకున్నాయి. హైదరాబాద్లో పసిడి ధరలు: 22 క్యారెట్ల బంగారం: నేడు రూ. 1,800 పెరిగి, 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,38,350 వద్ద ట్రేడవుతోంది. (నిన్న ఇది రూ. 3,650 తగ్గడం గమనార్హం). 24 క్యారెట్ల బంగారం: నేడు రూ. 1,960 పెరగడంతో, తులం పసిడి ధర రూ. 1,50,930 కి చేరింది.
వెండి ధర: వెండి ధరలో ఈరోజు మార్పు లేదు, స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. హైదరాబాద్లో కేజీ వెండి ధర రూ. 2.55 లక్షల వద్ద ఉంది. నిన్న కేజీపై రూ. 10,000 తగ్గడం విశేషం.
యుద్ధం ముగింపుపై వచ్చే సానుకూల సంకేతాలు, ట్రంప్ ఇచ్చే హెచ్చరికల మధ్య బంగారం ధరలు ఊగిసలాడుతున్నాయి. ఏప్రిల్ 2న భారీగా తగ్గిన ధరలు, నేడు (ఏప్రిల్ 4) మళ్లీ కోలుకోవడం మార్కెట్ అనిశ్చితిని సూచిస్తోంది. అంతర్జాతీయంగా వెండి రేటు 73 డాలర్ల స్థాయికి పెరగడం కూడా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను ప్రభావితం చేస్తోంది.
పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో కొనుగోలుదారులు ఈ స్వల్ప హెచ్చుతగ్గులను గమనిస్తూ ఉండాలి. యుద్ధ పరిణామాలు సద్దుమణిగితే తప్ప ధరల్లో ఒక స్థిరత్వం వచ్చేలా కనిపించడం లేదు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా చూసే వారికి ఈ స్వల్ప తగ్గుదలలు కొనుగోలుకు మంచి అవకాశంగా నిపుణులు భావిస్తున్నారు.