Gold Rate: బంగారం మరోసారి హిస్టరీ క్రియేట్ చేస్తుందా? అదే జరిగితే ఇక కొనలేని స్థాయికి బంగారం ధరలు..?

Gold Rate: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి.చరిత్రలో ఏనాడూ లేని విధంగా ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయిలో దూసుకుపోతున్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలో కాస్త తగ్గినప్పటికీ లక్ష రూపాయల మార్క్ దాటి కిందికి దిగిరాలేవు.గత రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో చూస్తే ఈ ఏడాది బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఒక ఈ ఏడాదిలోనే 30శాతం వరకు ధరలు పెరిగినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఈ ఏడాది డిసెంబర్ వరకు బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని వెంచురా చెబుతోంది. భారత్  లో ఆగస్టు 8వ తేదీ మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ లో అక్టోబర్ డెలివరీకి సంబంధించి ఫ్యూచర్ ధర పది గ్రాములకు రూ. 1,02,250 రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంది. 
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు ఈ ఏడాది చివరి నాటికి ఔన్సుకు $3,600 కు చేరుకోవచ్చని ప్రముఖ ఫైనాన్షియల్ సంస్థ వెంచురా సెక్యూరిటీస్ తాజా అంచనాలు చెబుతున్నాయి . దీనికి ప్రధాన కారణాలు ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితి, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, పెట్టుబడిదారుల నుండి పెరుగుతున్న డిమాండ్ అని చెప్పవచ్చు.  కామెక్స్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర ఇప్పటికే ఆగస్టు 7న ఔన్సుకు $3,534.10 వద్ద ఆల్ టైమ్ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి ఇది మరింత పెరుగుతుందని వెంచురా అంచనా వేస్తోంది.

దేశీయంగా మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో అక్టోబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర ఆగస్టు 8న 10 గ్రాములకు రూ. 1,02,250 చారిత్రాత్మక స్థాయికి చేరుకుంది. బలహీనమైన అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ, డాలర్ ఇండెక్స్‌పై ఒత్తిడి, ప్రపంచ వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు, భౌగోళిక రాజకీయ ప్రమాదాల కారణంగా అస్థిరత ఉన్నప్పటికీ బంగారం బలాన్ని చూపుతోందని వెంచురా కమోడిటీ హెడ్ ఎన్.ఎస్. రామస్వామి తెలిపారు.   

ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు, డాలర్ బలహీనత, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేటు తగ్గింపు 2025 మిగిలిన కాలంలో బంగారం ధరలను బలంగా ఉంచే అవకాశం ఉందని వెంచురా కమోడిటీ హెడ్ ఎన్.ఎస్. రామస్వామి అన్నారు. బలమైన ETF పెట్టుబడులు, కేంద్ర బ్యాంకు కొనుగోళ్లు, భారతదేశంలో రిటైల్ భాగస్వామ్యం ఈ ర్యాలీకి మరింత ఊతం ఇస్తాయి.  

2025 రెండవ త్రైమాసికంలో ప్రపంచ బంగారం డిమాండ్ 3శాతం పెరిగి 1,249 టన్నులకు చేరుకుంది. దీని విలువ $132 బిలియన్లు, విలువ పరంగా 45శాతం పెరుగుదల నమోదు అయ్యింది. బంగారు ETFలలో (ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్) పెట్టుబడి కూడా వేగంగా పెరిగింది. జూన్ 30, 2025 నాటికి గ్లోబల్ గోల్డ్ ETF హోల్డింగ్స్ 16శాతం పెరిగి 3,616 టన్నులకు చేరుకున్నాయి. అదనంగా 64శాతం పెరిగి $383 బిలియన్లకు చేరుకుంది.  

ఈ బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణంగా గత కొన్నాళ్లుగా బంగారంపై పెట్టుబడులు ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయి. గత 20 సంవత్సరాలలో బంగారం 14 సార్లు సానుకూల వార్షిక రాబడిని ఇచ్చింది. గత 3 సంవత్సరాలలో బంగారం సగటు వార్షిక రాబడి 23శాతం ఇచ్చింది. అయితే నిఫ్టీ 50 సగటు రాబడి కేవలం 11శాతం మాత్రమే.   

ద్రవ్యోల్బణానికి వ్యతిరేకంగా బంగారం నమ్మకమైన పెట్టుబడి ఎంపికగా ఉందని ఈ ట్రెండ్ చూపిస్తుంది. కేంద్ర బ్యాంకులు నిరంతరం బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నాయని వెంచురా తెలిపింది. ఫిబ్రవరి 2024 నుండి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొత్త విడతల సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ (SGB) జారీ చేయడాన్ని నిలిపివేసింది. ఇది ETFలు,  డిజిటల్ పెట్టుబడులకు డిమాండ్‌ను మరింత పెంచుతోంది.

