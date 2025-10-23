Gold Rate: మహిళలు.. ఒక వారం ఓపిక పట్టండి.. తులం బంగారం ధర రూ. 56వేలు తగ్గడం ఖాయం.. సాక్ష్యం ఇదిగో..!!

Gold- Silver Price: దేశంలో రికార్డు బద్దలు కొట్టిన బంగారం ధరలు.. నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. అయినా ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయి నుంచి కిందికి దిగిరాలేదు. ఇప్పటికీ లక్ష రూపాయలపై తులం బంగారం ధరలు ఉన్నాయి. అయితే బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న క్రమంలో సామాన్య ప్రజలు కొనుగోలు చేయాలంటేనే భయపడుతున్నారు. బంగారు ఆభరణాలు ధరించేడమే కాదు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా కూడా పరిగణిస్తుంటారు. అయితే భవిష్యత్తులో బంగారం మరింత దిగి వచ్చే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఇటీవలి కాలంలో రికార్డు స్థాయిలను తాకిన బంగారం ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా పతన దిశలో సాగుతోంది. ధరల పెరుగుదలతో ప్రజలను చెమటలు పట్టించిన అదే బంగారం ఇప్పుడు భారీ దిద్దుబాటును ఎదుర్కొంటోంది. ఎప్పటికీ సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా పరిగణించే బంగారం ఈసారి తీవ్రమైన ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. గత 12 ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా బంగారం ధరలు క్షీణించాయి. దీపావళి సందర్భంగా 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1.30 లక్షలకు చేరుకోగా, ఇప్పుడు అదే బంగారం ధర రూ. 1.23 లక్షలకు పడిపోయింది. అంటే దాదాపు రూ. 6,964 తగ్గింది.
వెండి పరిస్థితి కూడా అంతే దారుణంగా మారింది. గత కొన్ని రోజులలో వెండి ధర ఒక రోజులోనే రూ.10,000 కంటే ఎక్కువ క్షీణించింది. మంగళవారం ఒక్కరోజే వెండి ధర రూ. 10,546 తగ్గి, MCXలో రూ. 1,70,415 నుండి రూ. 1,43,819కు పడిపోయింది. మొత్తం మీద, వెండి తన ఆల్టైమ్ హై స్థాయి నుండి రూ.జ 26,596 వరకు తగ్గింది.
ఈ దిద్దుబాటుకు ప్రధాన కారణం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరిగాయి. దీంతో పెట్టుబడిదారులు తమ లాభాలను సురక్షితంగా నిలుపుకోవడానికి అమ్మకాలను ప్రారంభించారు. ఇది విస్తృత స్థాయిలో అమ్మకాల సునామీని సృష్టించింది. అదనంగా, బంగారం, వెండి డిమాండ్ తగ్గడం కూడా ధరల పడిపోవడానికి కారణమైంది.
అంతర్జాతీయంగా అమెరికా–చైనా వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం, వాణిజ్య యుద్ధ భయం తగ్గడం వల్ల కూడా బంగారంలో పెట్టుబడి తగ్గింది. భద్రమైన ఆస్తి అయిన బంగారంపై ఆధారపడకుండా పెట్టుబడిదారులు మళ్లీ స్టాక్ మార్కెట్ల వైపు మళ్లుతున్నారు.
కమోడిటీ నిపుణుల ప్రకారం, ఈ పతనం తాత్కాలిక దిద్దుబాటు మాత్రమే కావచ్చు. స్వల్పకాలంలో బంగారం ధరలు ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో బంగారం స్థిరమైన రాబడులు ఇవ్వగలదని వారు భావిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారం కొనుగోలు చేయడం దీర్ఘకాలానికి సానుకూల సంకేతమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్రసిద్ధ ఆర్థిక సంస్థ JP మోర్గాన్ CEO జేమీ డైమన్ మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుత బంగారం ధరలు ఆర్థిక బుడగలా మారాయి. ఈ బుడగ ఎప్పుడైనా పేలిపోవచ్చు అని హెచ్చరించారు. ఆయన అంచనా ప్రకారం, బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం ఉన్న స్థాయిల నుండి 40శాతం వరకు పడిపోయే అవకాశం ఉంది. అంటే తులంపై దాదాపు 50వేల వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
ICICI ప్రూడెన్షియల్, సిటీ రీసెర్చ్ కూడా బంగారం ధరల్లో భారీ తగ్గుదల అవకాశాన్ని సూచించాయి. సిటీ రీసెర్చ్ నివేదిక ప్రకారం, బంగారం వేగం ప్రస్తుతం తగ్గుతోంది. ఆర్థిక వృద్ధి మెరుగుపడడం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ప్రభావం చూపడం వలన బంగారం పెట్టుబడిగా తక్కువ ఆకర్షణీయంగా మారవచ్చుఅని పేర్కొంది.
ప్రపంచ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం, యుద్ధ పరిష్కార చర్యలు వేగవంతం కావడం, సుంకాల తగ్గింపులు వంటి అంశాలు బంగారం ధరలను మరింత ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. అమెరికా ప్రభుత్వం సుంకాలను తగ్గించవచ్చని సంకేతాలు ఇవ్వడంతో, అంతర్జాతీయ బంగారం డిమాండ్ కూడా తగ్గుతోంది.
మొత్తానికి, బంగారం ధరల్లోని ఈ పతనం పెట్టుబడిదారులను ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక దృష్టిలో ఇది పెద్ద ప్రమాదం కాదని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇది ఒక సర్దుబాటు దశ మాత్రమే. బంగారం దీర్ఘకాలంలో తన విలువను తిరిగి పొందుతుంది అని వారు అంచనా వేస్తున్నారు.