Gold Price today: కార్తీక పౌర్ణమి స్పెషల్.. మహిళలకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నేడు భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు..!

Gold Rate Today: ధన త్రయోదశితో పాటు దీపావళి సందర్బంగా భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు.. ప్రస్తుతం తగ్గు ముఖంగా పట్టాయి. తాజాగా కార్తీక పౌర్ణమి సందర్బంగా బంగారం ధర భారీగా తగ్గింది. దీంతో బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ఇదే మంచి అవకాశం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Gold Rate Today: దీపావళి సందర్భంగా భారీగా పెరిగిన గోల్డ్ ధర క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తోంది. అవును బంగారం కొనాలనుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్. గోల్డ్ ధర ఈ రోజు ఏకంగా రూ. 2 వేలు తగ్గింది.
అటు వెండి ధర కూడా భారీగా తగ్గింది. దీంతో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,22,950గా ఉంది. ఇక వెండి కూడా భారీగా తగ్గింది. ఇవాళ రూ. 3 వేలు వరకూ తగ్గి లక్షా 49 వేల 799 రూపాయలు పలుకుతోంది.
నెల క్రితం 2 లక్షలు పైగా పలికిన కిలో వెండి ప్రస్తుతం లక్షా 50 వేల దిగువకు పడిపోయింది. డాలర్ బలపడుతున్న నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు దిగొస్తున్నాయి. ఫెడ్ రేట్లో కోతపై కూడా ఆశలు సన్నగిల్లుతుండటంతో బంగారం రేటు నానాటికీ పడిపోతోంది.
అంతర్జాతీయ ట్రెండ్స్ను ప్రతిఫలిస్తూ భారత్లో కూడా పసిడి ధరలు దిద్దుబాటుకు లోనవుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. ఔన్స్ 24 క్యారెట్ బంగారం ధర 3,964 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
రిటైల్ పెట్టుబడిదారులతో పాటు అనేక దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడంతో బంగారం ధర మొన్నటి వరకు అంతకంతకు పెరుగుతూ పోయింది. అటు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ కొద్దిగా స్థిరపడే సూచనలు కనబడటంతో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుతున్నయని నిపుణులు చెబుతున్న మాట.