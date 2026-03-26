Gold Rate: 22 క్యారెట్ల బంగారం కేవలం 10000 రూపాయలకు మాత్రమే.. ఎక్కడంటే!

Gold Rate Today: బంగారం అంటే ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రత్యేకమైన ఇష్టం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మహిళలకు బంగారం అంటే చాలా ఇష్టం. పెళ్లిళ్లు, పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో బంగారం కొనడం మన దేశంలో ఒక సంప్రదాయం. అయితే ఇటీవల కాలంలో బంగారం ధరలు చాలా మారుతున్నాయి. ఒకప్పుడు తక్కువగా ఉన్న బంగారం ధరలు ఇప్పుడు భారీగా పెరిగాయి.
కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక గ్రాము బంగారం ధర సుమారు 5,000 రూపాయల వద్ద ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అది 12,000 నుంచి 16,000 రూపాయల మధ్య మారుతూ ఉంది. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా యుద్ధాలు, ఆర్థిక పరిస్థితులు వంటి కారణాల వల్ల బంగారం ధరల్లో ఈ మార్పులు వస్తున్నాయి. ధరలు పెరగడంతో చాలా మంది కొనుగోలు చేయడానికి ఆలోచిస్తున్నారు.  

అయితే ఇప్పుడు బంగారం ప్రేమికులకు ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. విదేశాల్లో, ముఖ్యంగా వియత్నాం దేశంలో బంగారం ధరలు.. తక్కువగా ఉన్నాయని సమాచారం. అక్కడ 22 క్యారెట్ల బంగారం ఒక గ్రాము సుమారు 10,000 రూపాయలకే లభిస్తోందని చెబుతున్నారు. ఇది భారత్‌తో పోలిస్తే చాలా తక్కువ ధర అని చెప్పాలి.  

ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత చాలా మంది వియత్నాం వెళ్లి బంగారం కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వేసవి సెలవులు దగ్గర పడుతున్న సమయంలో విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లే వారు అక్కడ బంగారం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఒకే ప్రయాణంలో టూర్ కూడా, బంగారం కొనుగోలు కూడా చేసుకోవచ్చని భావిస్తున్నారు.  

అయితే విదేశాల్లో బంగారం కొనేటప్పుడు కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. ప్రతి దేశానికి తమకు తాము కస్టమ్స్ నిబంధనలు ఉంటాయి. ఎంత బంగారం తీసుకురావాలి, ఎంత పన్ను చెల్లించాలి వంటి విషయాలను ముందుగా తెలుసుకోవాలి. నియమాలను పాటించకుండా బంగారం తీసుకురావడం వల్ల సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.  

భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు కూడా కస్టమ్స్ అధికారుల వద్ద డిక్లేర్ చేయాలి. పరిమితి కంటే ఎక్కువ బంగారం ఉంటే పన్నులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి సరైన సమాచారం తెలుసుకుని కొనుగోలు చేయడం చాలా ముఖ్యం.

Prabhas Age: ప్రభాస్ వయసు.. నాది ఒకటే అంటున్న సీనియర్ హీరోయిన్ రాశి..!