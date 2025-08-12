Gold Rate: తులం బంగారం కేవలం రూ.75వేలకే.. మీరు నమ్మిన నమ్మకున్నా ఇదే నిజం అక్కా..! ఎక్కడంటే..?

Gold Rate: చరిత్రలోనే తొలిసారిగా 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక లక్ష రూపాయలు దాటి ట్రేడ్ అవుతుంది. బంగారం ధర చాలా కాలంగా లక్ష రూపాయలు దాటి దూసుకుపోతుంది. అంటే ఈ ఏడాది తిరిగేలోగా బంగారం ధర లక్ష యాభై వేల రూపాయల వరకు వెళ్లినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. బంగారం ధర ఇప్పటికే భారీగా తగ్గుతుందని నమ్మేవారు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. కానీ బంగారం ధర హెచ్చుతగ్గులు అనేవి దేశీయంగా ఉండే కారణాల నుంచి ఎప్పుడో చేయి దాటిపోయింది అని చెప్పవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు తులం బంగారం కేవలం రూ. 75వేలకు లభిస్తుందని మీకు తెలుసా?
Gold Rate: బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డ్ ను పక్కకు నెట్టి ముందుకు దూసుకెళ్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పసిడి ధరలు భారీగా పెరగడానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఉన్న పరిస్థితులే ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా బంగారం ధర చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా లక్ష రూపాయల మార్కును ఎప్పుడో దాటేసింది. అంతేకాదు గడిచిన వారం రోజులుగా గమనించినట్లయితే లక్ష రూపాయల పైనే ట్రేడ్ అవుతోంది.
24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఇప్పుడు లక్షా 4వేల పైనే ట్రేడ్ అవుతుంది. ఇది చరిత్రలోనే తొలిసారి నమోదైన ధర అని చెప్పవచ్చు. బంగారం ధరలు చాలా కాలంగా లక్ష రూపాయల మార్క్ దాటేశాయి. అయితే బంగారం ధరలు రానున్న రోజుల్లో భారీగా తగ్గుతాయని నమ్మేవారు చాలామంది ఉన్నారు. కానీ బంగారం ధర హెచ్చుతగ్గులు అనేవి దేశంగా కూడా ఉండే కారణాల నుంచి ఎప్పుడో చేయి దాటిపోయింది.
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు బంగారం ధర శాసిస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు పెళ్లిలో సీజన్ వస్తేనే బంగారం ధర పెరుగుతుండేది. ఆషాడమాసం రాగానే బంగారం ధర తగ్గుతుండేది. అలా అంచనాలు వేస్తూ బంగారం కొనుగోలు చేసేవారు. ఇప్పుడు ఆషాడానికి, శ్రావణానికి, పెళ్లిళ సీజన్ కి, ఫెస్టివల్ సీజన్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేకుండానే బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడం మనం గమనించవచ్చు.
ప్రస్తుతం బంగారం ధరను శాసించేది దేశంలో నగల కొనుగోలు పై ఉన్నటువంటి డిమాండ్ కంటే అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి ఈక్విటీ మార్కెట్లు, డాలర్ విలువ ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు. చైనా వంటి దేశాలు పెద్ద మొత్తంలో బంగారం నిల్వను పెంచుకుంటూ డిమాండ్ ను భారీగా పెంచేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మన దేశంలో బంగారు ఆభరణాలకు ఉన్నటువంటి డిమాండ్ అంతా ఇంత కాదని చెప్పవచ్చు.
తమ జీవితకాలంలో సంపాదించిన డబ్బునంత పోగేసి మరి బంగారం నగలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. బంగారం కొనడం మన దేశంలో ఒక సెంటిమెంట్ అని చెప్పవచ్చు. ఇది ఇలా ఉంటే ప్రస్తుతం బంగారు ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో 22 క్యారెట్ల బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం కూడా కష్టతరమవుతుందని చెప్పవచ్చు.
22 క్యారెట్లకు బదులుగా 18 క్యారెట్ల ఆభరణాలు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. వీటికి ప్రస్తుతం మార్కెట్లో సుమారు 75 వేల రూపాయలు ధర ఉంది. నిజానికి ఇవి కూడా బంగారు నగలే. కానీ 18 క్యారెట్ల బంగారంలో 75శాతం బంగారం ఉంటుంది. హాల్ మార్క్ లో దీనిని 916 కాకుండా 750తో సూచిస్తారు. ఇందులో ఇతర లోహాలు కలపడం వల్ల బంగారం నాణ్యత కాస్త తగ్గుతుంది. అయినప్పటికీ ఇది బంగారు ఆభరణాలు తో సమానమని చెప్పవచ్చు. దీన్ని రోజ్ గోల్డ్ అని.. వైట్ గోల్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.