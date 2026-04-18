Gold Rate Ahead Akshaya Tritiya: అక్షయ తృతీయకు ఒక రోజు ముందు భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..మహిళలకు పండగే..!!

Gold Rate Before Akshaya Tritiya: అక్షయ తృతీయకు ఒక రోజు ముందు పసిడి ప్రియులు ఎగిరిగంతేసే వార్త వచ్చింది .అదే బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. తులం పది గ్రాముల బంగారం ధరపై ఏకంగా రూ. 1600 తగ్గింది. దీంతో 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1, 54,340లకు చేరుకుంది.
ఏప్రిల్ 19వ తేదీ అక్షయ తృతీయ పండగ రాబోతోంది. పండగ కంటే ముందే పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది. ఒక్కసారిగా తగ్గిన బంగారం ధరలు బులియన్ మార్కెట్లో కలకలం రేపాయి. ఆల్ ఇండియా సరఫా అసోసియేషన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. దేశ రాజధానితోపాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,600 తగ్గి రూ. 1,56,200కి చేరింది. ఏప్రిల్ 19న అక్షయ తృతీయ ఉంది కాబట్టి ఈ రోజున బంగారం కొనడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
ఇదిలా ఉండగా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సుకు $4,786.90 వద్ద ట్రేడవుతోంది. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల సడలింపుపై మరింత స్పష్టత రావలసి ఉంది. అందువల్ల, మార్కెట్ అప్రమత్తంగా ఉంటూ, బంగారాన్ని ఒక ఇరుకైన పరిధిలో ఉంచి, ధరలను మృదువుగా ఉంచుతోంది.
ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ 10 రోజుల కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయి. ఇది గురువారం భారత కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 2:30 గంటల నుండి అమల్లోకి వస్తుంది. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య సయోధ్యపై ఆశలు కూడా పెరిగాయి.
ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 154,340. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 141,490. ప్రస్తుతం ముంబై, కోల్కతాలో 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 141340 కాగా, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 154190గా ఉంది. చెన్నైలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 155,010. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 142,090 పలుకుతోంది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖలోనూ దాదాపుగా ఇవే ధరలు పలుకుతున్నాయి.
బంగారం వలే ..మరో విలువైన లోహమైన వెండి ధర కూడా తగ్గుతోంది. ఏప్రిల్ 18న ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 264,900కి పడిపోయింది. ఒక రోజు ముందు, ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధరలు రూ. 5,700 తగ్గి, కిలోగ్రాముకు రూ. 253,000కి చేరాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ఔన్సుకు $79.28 వద్ద ట్రేడవుతోంది.