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Gold Rate Alert: బంగారం కొనాలనుకునే వారికి గుడ్‌న్యూస్.. ఏకంగా 20శాతం దిగిరానున్న పసిడి ధరలు.. ఎప్పుడు, ఎందుకు తగ్గుతున్నాయంటే..!!

Written ByBhoomi
Published: Jun 10, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:25 AM IST

Gold Rate Alert: పసిడి ప్రియులకు పండగలాంటి వార్త.. ఇన్వెస్టర్లకు షాకింగ్ న్యూస్. బంగారం ధరలు త్వరలోనే 20శాతం మేర తగ్గనున్నట్లు ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆర్థిక సంస్థలలో ఒకటైన సిటీగ్రూప్, పెట్టుబడిదారులను కలవరపరిచే ఒక హెచ్చరికను జారీ చేసింది. రాబోయే నెలల్లో బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోవచ్చని ఆ బ్యాంకు భావిస్తోంది. బంగారం ధరలు ఎప్పుడు, ఎందుకు పతనం కాబోతున్నాయో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

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స్టాక్ మార్కెట్‌లో భారీ పతనం

ఆర్థిక మాంద్యం భయం అయినా, స్టాక్ మార్కెట్‌లో భారీ పతనం అయినా, బంగారం ఎల్లప్పుడూ పెట్టుబడిదారులకు అత్యంత నమ్మకమైన తోడుగా నిలుస్తూ వచ్చింది. గత ఏడాదిన్నర కాలంగా కూడా ఇదే నిజమవుతోంది.. రికార్డుల మీద రికార్డులు నెలకొల్పాయి. పెట్టుబడిదారులు కూడా బాగా డబ్బు సంపాదించారు. కేంద్ర బ్యాంకుల నుండి వ్యక్తుల వరకు, ప్రతి ఒక్కరూ తమ బంగారు నిల్వలను పెంచుకున్నారు.   

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సిటీగ్రూప్  కమోడిటీస్ పరిశోధన

బంగారం  ఈ మెరుపు ఎప్పటికీ మసకబారదని అనిపించింది. కానీ సిటీగ్రూప్  కమోడిటీస్ పరిశోధన బృందం తమ తాజా నివేదికలో బంగారంపై తమ స్వల్పకాలిక దృక్పథాన్ని మార్చుకుంది. ఈ బ్యాంకు రాబోయే మూడు నెలలకు బంగారం లక్ష్య ధరను ఔన్సుకు $4,300 నుండి $4,000 కు తగ్గించింది.  అంటే బంగారం ధరలు  రాబోయే కాలంలో 20శాతం మేర భారీ క్షీణతను చూడవచ్చని పేర్కొంది. 

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బంగారం ధరల దీర్ఘకాలిక సానుకూల దశ

అయితే, బంగారం ధరల దీర్ఘకాలిక సానుకూల దశ ఇంకా పూర్తిగా ముగిసిపోలేదని బ్యాంక్ పెట్టుబడిదారులకు భరోసా ఇచ్చింది. అందుకే సిటీగ్రూప్ 6 నుండి 12 నెలల కాలానికి ఔన్సుకు $5,000 దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాన్ని కొనసాగించింది. బంగారం ధరలను ప్రస్తుత అధిక స్థాయిలలో నిలబెట్టుకోవడానికి మార్కెట్‌కు ఒక కొత్త ప్రపంచ సంక్షోభం లేదా బలహీనమైన బాండ్ దిగుబడులు అవసరమవుతాయన్నది ఈ నివేదికలోని కీలక సందేశం. అంటే ప్రపంచంలో ఒక కొత్త భౌగోళిక రాజకీయ సంక్షోభం తలెత్తకపోయినా,  యూఎస్ బాండ్ దిగుబడులు అధికంగానే ఉన్నా, బంగారం కొనుగోలు శక్తి భారీగా తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంది.  ఇది ధరలపై తీవ్రమైన ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. 

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అమెరికన్ డాలర్ల మధ్య మారకపు రేటు

ప్రస్తుత భారత మార్కెట్ గతిశీలతను పరిశీలిస్తే, 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం సుమారు రూ. 155,000గా ఉంది. ఒకవేళ భారత రూపాయి, అమెరికన్ డాలర్ల మధ్య మారకపు రేటు డాలర్‌కు రూ. 95 వద్ద స్థిరంగా ఉండి, సిటీగ్రూప్ అంచనా వేసినట్లుగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ 20 శాతం క్షీణిస్తే, భారతదేశంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.31,000 మేర పడిపోవచ్చు. ఈ లెక్క ప్రకారం, ప్రస్తుతం రూ. 1.55 లక్షలకు అమ్ముడవుతున్న బంగారం ధర 10 గ్రాములకు సుమారు రూ. 124,000కు పడిపోవచ్చు. ఇది సాధారణ కొనుగోలుదారులకు గణనీయమైన ఉపశమనం కలిగిస్తుందని చెప్పాలి. 

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బంగారం లెక్కలో ఒక  మెలిక

అయితే..  ఈ బంగారం లెక్కలో ఒక  మెలిక ఉంది.  దేశంలో వాస్తవ బంగారం ధరలు కేవలం అంతర్జాతీయ ధరలపై మాత్రమే ఆధారపడవు. అవి అనేక ఇతర దేశీయ కారకాలచే కూడా ప్రభావితమవుతాయి. ఉదాహరణకు, సమీప భవిష్యత్తులో డాలర్‌తో పోలిస్తే భారత రూపాయి 95 నుండి 98 లేదా 100కి బలహీనపడితే, అంతర్జాతీయంగా ధరలు తగ్గినప్పటికీ  దేశంలో బంగారం ధరలు అంతగా పడిపోవు. అంతేకాకుండా, భారత ప్రభుత్వం విధించే దిగుమతి సుంకాలు, జీఎస్టీ రేట్లలో మార్పులు.. పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్లలో భారతీయ వినియోగదారులు, కేంద్ర బ్యాంకు   చేసే భారీ కొనుగోళ్లు కూడా ధరలు పడిపోకుండా నిరోధిస్తాయి.   

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డిస్ క్లైమర్

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

TAGS:
Gold Price Today
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