Cheapest Gold Rate: భారతదేశంలో బంగారం అతి తక్కువ ధరకు దొరికే రాష్ట్రం ఇదే!

Gold Price: భారతదేశంలో బంగారం అంటే కేవలం ఆభరణం మాత్రమే కాదు, అది ఒక భద్రమైన పెట్టుబడిగా కూడా చాలామంది భావిస్తారు. పెళ్లిళ్లు, పండుగలు, శుభకార్యాల సమయంలో బంగారం కొనడం మన దేశంలో సంప్రదాయం. అయితే ఒకే భారతదేశంలోనే బంగారం ధర రాష్ట్రాల వారీగా మారుతుందని చాలామందికి తెలియదు. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బంగారం కొంచెం ఎక్కువ ధరకు ఉండగా, కొన్ని చోట్ల తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది.
భారతదేశంలో బంగారం అతి తక్కువ ధరకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేది చాలామంది మదిలో ఉండే ప్రశ్న. నిపుణుల ప్రకారం, కేరళ రాష్ట్రంలో బంగారం ధర ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. దీనికి కొన్ని ముఖ్యమైన కారణాలు ఉన్నాయి.

కేరళలో బంగారం వినియోగం చాలా ఎక్కువ. ప్రతి సంవత్సరం పెద్ద మొత్తంలో బంగారం కొనుగోలు జరుగుతుంది. ఎక్కువ అమ్మకాలు ఉండటంతో, నకిలీదారులు తక్కువ లాభంతోనే బంగారం విక్రయిస్తారు. దీనివల్ల వినియోగదారులకు ధర తక్కువగా ఉంటుంది.  

రెండవది, కేరళలో నకిలీ దుకాణాల సంఖ్య చాలా ఎక్కువ. ఒకే ప్రాంతంలో చాలా షాపులు ఉండటంతో పోటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి షాపులు ధరలను తగ్గిస్తాయి. ఇది కూడా బంగారం ధర తగ్గడానికి ఒక కారణం.  

మూడవది, కేరళలో కొచ్చి వంటి ప్రధాన పోర్టులు ఉన్నాయి. ఈ పోర్టుల ద్వారా బంగారం దిగుమతి సులభంగా జరుగుతుంది. రవాణా ఖర్చులు, భద్రతా ఖర్చులు తక్కువగా ఉండటంతో, బంగారం ధరపై భారం పడదు.  

అయితే కేరళ వెళ్లి బంగారం కొనుగోలు చేయాలంటే కొన్ని నియమాలు తెలుసుకోవాలి. ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రానికి బంగారం తీసుకెళ్లడం చట్టపరంగా తప్పు కాదు. కానీ అసలు బిల్ తప్పనిసరిగా మీ వద్ద ఉండాలి. ఆదాయపు పన్ను నిబంధనల ప్రకారం, పెళ్లైన మహిళ 500 గ్రాములు, పెళ్లి కాని మహిళ 250 గ్రాములు, పురుషులు 100 గ్రాముల వరకు బంగారాన్ని ఆధారాలు లేకుండా ఉంచుకోవచ్చు.  

2026 ప్రారంభంలో బంగారం ధరలు కొంత హెచ్చుతగ్గులతో ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, డాలర్ విలువ, ప్రభుత్వ విధానాలు బంగారం ధరపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కాకుండా ఫిబ్రవరి చివరి రోజులు లేదా ఆడి మాసం వంటి సమయంలో బంగారం కొనుగోలు చేస్తే ధర కొంచెం తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

