Gold Rate Crash: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. బంగారం రూ. 1000, వెండి రూ. 6000 తగ్గింపు.. ఇప్పుడే కొనాలా? మేలో పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయా?

Gold silver Rate Crash: బంగారం వెండి ధరల పతనం కొనసాగుతూనే ఉంది. నేడు ఏప్రిల్ 23వ తేదీ గురువారం మరోసారి భారీగా పతనమయ్యాయి. దీంతో పసిడిప్రియులు ఆనందంతో ఎగిరిగంతేస్తున్నారు. మార్కెట్లు ప్రారంభమైన వెంటనే వెండి ధర రూ. 6000లకు పైగా పడిపోయింది. బంగారం ధర రూ. 1000 తగ్గింది. దీంతో బంగారం ప్రియులు అయోమయంలో పడ్డారు. బంగారం వెండి ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా లేదా మే నెలలో పెరుగుతాయా లేదంటే ఇప్పుడే కొనడం మంచిదా అనే సందిగ్ధంలో ఉన్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
బంగారం వెండి ధరలు పతనం దిశగా కదులుతున్నాయి. నేడు ఈ లోహాల ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. బంగారం 1000 రూపాయలు తగ్గితే.. వెండి ధర ఏకంగా 6000రూపాయల మేర పతనం అయ్యింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ లో మే 5వ తేదీ డెలివరీకి సంబంధించి వెండి గత ట్రేడింగ్ రోజు కిలోకు రూ. 248, 364 వద్ద ముగిసింది.
అయితే నేడు గురువారం మార్కెట్లో ప్రారంభమైన వెంటనే అది కిలోకు సుమారు 2,42,220కి పడిపోయింది. అంటే ఒక్కరోజులోనే వెండి ధర సుమారు రూ. 6,144 మేర తగ్గింది. ఈ తగ్గుదలను ఇన్వెస్టర్లు గణనీయమైందిగా పరిగణిస్తున్నారు. గత రికార్డులతో పోలిస్తే వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. జనవరిలో వెండి కిలోకు సుమారు రూ. 4,39,337 వద్ద జీవితకాలపు గరిష్ట స్థాయికి చేరింది. అక్కడి నుంచి సుమారు 1.97 వరకు పతనం అయ్యింది.
బంగారం ధర కూడా భారీగా క్షీణించింది. ఎంసీఎక్స్ లో జూన్ 5వ తేదీ డెలివరీ బంగారం ధర కూడా పడిపోయింది. దీని ధర గత ముగింపు ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,52,657 నుంచి సుమారు రూ. 1,51,719కి పడిపోయింది. అంటే ఒక్కరోజులే రూ. 938 రూపాయలు తగ్గింది. బంగారం జనవరిలో సర్వకాలీన గరిష్ట స్థాయికి చేరింది. బంగారం సర్వకాలీన గరిష్ట స్థాయి జనవరిలో ఇది తొలిసారి 10 గ్రాములకు రూ. 2లక్షల మార్కును దాటింది. ఇప్పుడు అదే స్థాయి నుంచి రూ. 51వేలు పడిపోయింది.
అయితే ఇప్పుడు బంగారం ప్రియుల్లో అయోమయం నెలకొంది. వచ్చే మేనెలలో బంగారం ధరలు తగ్గుతాయా లేదా పెరుగుతాయా ఇప్పుడున్న ధరలకే కొనడం మంచిదా అనే సందేహం నెలకొంది. వచ్చే నెల మే లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉంటాయంటే అంతర్జాతీయం అంశాలు బంగారం వెండి ధరలు ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తాయన్న సంగతి తెలిసిందే.
పెట్టుబడిదారులు సేఫ్ గా ఉండేందుకు బంగారంలోనే పెద్ద మొత్తంలో తమ పెట్టుబడులను పెంచడం వల్ల బంగారం ధరలు పెరిగాయి. అయితే మే నెలలో బంగారం ధర తగ్గుతుందా లేదా పెరుగుతుందా అనే విశ్లేషణలు తెలుసుకుందాం. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ఫైనాన్స్ రంగ సంస్థలు జేపీ మోర్గాన్, గోల్డ్ మాన్ సాక్స్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఒక ఔన్స్ పసిడి దర 5000 డాలర్ల వరకు వెళ్ల అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే ఇది మే నెలలో సంభవించే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నాయి.
దీనికి ప్రధాన కారణంగా భారత్, చైనా వంటి దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులు డాలర్ మీద ఆధారపడటం తగ్గించుకోవడంతోపాటు బంగారం నిల్వలను బారీగా పెంచుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. దీంతో బంగారానికి మరింత సపోర్టు లభించే ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఇరాన్, అమెరికా మధ్యనెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం కూడా భవిష్యత్తులో పసిడిపై ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఒక సురక్షితమైన ఆస్తిగా మార్చే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పాలి. అంటే బంగారం ధరలు భవిష్యత్తులో మరింత పెరిగే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
