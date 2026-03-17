Gold Rate Today: పతనం వైపు పసిడి ధరలు.. తులంపై ఏకంగా రూ. 6వేలు తగ్గింపు.. నేడు మార్చి 17వ తేదీ ధరలు తెలుసుకోండి..!!

Gold Rate Today: పసిడి ధరలు పతనం వైపు పరుగెడుతున్నాయి. గత వారం రోజుల నుంచి భారీగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. దీంతో పసిడి ప్రియులకు ఆనందంతో ఎగిరిగంతేస్తున్నారు. ఈ వారం తొలి రోజు బంగారం ధర ఒక్కసారిగా 2వేల రూపాయలకు పైగా పడిపోయింది. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉద్రికత పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ బంగారం-వెండి ధరల పతనం మాత్రం ఆగే సూచనలు కనిపించడం లేదు. ప్రపంచ అనిశ్చితి కారణంగా బంగారం ధరలు పెరగాల్సింది భారీగా తగ్గుతుండటంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన మొదలైంది. ఇక నేడు మార్చి 17వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
మార్చి 17వ తేదీ నాటికి దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు కొంత తగ్గుదల చూపిస్తున్నాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,58,091 వద్ద నమోదైంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,44,911గా ఉండగా, 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర దాదాపు రూ.1,18,550 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిన్నటి ధరలతో పోల్చితే ఇవాళ స్వల్పంగా తగ్గుదల కనిపించడం గమనించదగ్గ విషయం.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు కూడా బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అమెరికాలోని COMEX మార్కెట్లో గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర ఔన్సుకు సుమారు 56.70 డాలర్లు (దాదాపు 1.12 శాతం) తగ్గి 5,005 డాలర్ల వద్దకు చేరుకుంది. ఇదే సమయంలో సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ కూడా తగ్గుదల చూపించాయి. వెండి ధర ఔన్సుకు దాదాపు 1.738 డాలర్లు (సుమారు 2.14 శాతం) పడిపోయి 79 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
ప్రస్తుతం ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణల కారణంగా చమురు ధరలు పెరుగుతుండటం పెట్టుబడిదారులను జాగ్రత్తగా వ్యవహరించేలా చేస్తోంది. చమురు ధరల పెరుగుదల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణంపై ఒత్తిడి పెంచే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఈ వారం ప్రపంచ ప్రధాన కేంద్ర బ్యాంకుల నిర్ణయాలు. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ అలాగే యురోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ తమ ద్రవ్య విధాన నిర్ణయాలను ప్రకటించనున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లు వడ్డీ రేట్లు యథాతథంగా ఉండే అవకాశాన్ని అంచనా వేస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో వడ్డీ రేట్లపై కేంద్ర బ్యాంకులు ఎలాంటి సంకేతాలు ఇస్తాయో అన్నదానిపై పెట్టుబడిదారులు దృష్టి పెట్టారు.
ఇక ప్రపంచ చమురు సరఫరాకు అత్యంత కీలకమైన సముద్ర మార్గాలలో ఒకటైన స్ట్రేయిట్ ఆఫ్ హర్మూజ్ పరిస్థితిని కూడా మార్కెట్లు నిశితంగా గమనిస్తున్నాయి. ఈ జలసంధి గుండా ప్రపంచానికి సరఫరా అయ్యే చమురులో గణనీయమైన భాగం రవాణా అవుతుంది. అక్కడ పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారితే నౌకాయాన భద్రత కోసం పలు దేశాలు చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
మొత్తం పరిస్థితులను పరిశీలిస్తే, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, పెరుగుతున్న చమురు ధరలు, ప్రపంచ కేంద్ర బ్యాంకుల ద్రవ్య విధాన నిర్ణయాలు కలిసి రాబోయే రోజుల్లో బంగారం మార్కెట్లలో మరింత హెచ్చుతగ్గులకు దారితీసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. (Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.)