Gold Rate Today: మరోసారి కుదేలయిన పసిడి ధరలు.. మార్చి 30వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today:  నేడు మార్చి 30వ తేదీ, సోమవారం నాడు అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు అనూహ్యంగా కుదేలయ్యాయి. సాధారణంగా యుద్ధం వంటి అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం ధరలు ఆకాశాన్నంటాలి. కానీ ప్రస్తుతం ఇరాన్-అమెరికా మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు పసిడిపై భిన్నమైన ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. 
నేడు మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,49,841 పలుకుతుండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,37,349 వద్ద మరియు 18 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,12,390 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 

పసిడితో పాటు వెండి ధర కూడా కిలోకు రూ. 2,32,703 కు చేరుకుంది. పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంతో శాంతి చర్చలు జరుగుతాయన్న వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో ఇరాన్ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీలపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేయడం, అమెరికా తన సైన్యాన్ని పంపవచ్చనే భయాలు మార్కెట్‌ను తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు గురిచేస్తున్నాయి.

రష్యా తన బంగారు నిల్వలను నగదు రూపంలోకి మార్చుకోవడం (లిక్విడిటీ) కూడా ధరల పతనానికి ఒక ప్రధాన కారణంగా మారింది. మరోవైపు, అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు బ్యారెల్‌కు 100 డాలర్ల వద్ద ఉండటం..పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని అరికట్టేందుకు అమెరికన్ ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించకపోవడంతో, ఇన్వెస్టర్లు బంగారం కంటే బాండ్ యీల్డ్స్ వైపు ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారు. 

ఫలితంగా డిమాండ్ తగ్గి బంగారం ధరలు పడిపోతున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శాంతి మంత్రాన్ని జపిస్తున్నప్పటికీ, దాడులు ఆగకపోవడం మార్కెట్లలో గందరగోళాన్ని సృష్టిస్తోంది. అయితే, ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తున్న తరుణంలో ఈ ధరల తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు ఒక మంచి అవకాశమని చెప్పవచ్చు.

చమురు ధరల కరెక్షన్ పూర్తయిన తర్వాత బంగారం మళ్లీ పుంజుకునే అవకాశం ఉందని, ఈ ఏడాది చివరి నాటికి ధరలు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించవచ్చని మోర్గాన్ స్టాన్లీ..  గోల్డ్‌మన్ సాక్స్ వంటి అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు పడిపోతున్న ధరలను ఆసరాగా చేసుకుని బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Basic Pay 50 Of CTC: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..ఏప్రిల్ 1 నుంచి భారీగా తగ్గనున్న జీతాలు..ఏమిటీ కొత్త రూల్స్!