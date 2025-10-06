English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate: బంగారం ధర కుప్పకూలిపోవడం గ్యారెంటీ..ఏకంగా 40 శాతం తగ్గిపోతుంది..!

Gold Rate Drop Expected: బంగారం ధర రోజురోజుకు ఆకాశాన్ని తాకుతోంది. గడిచేకొద్దీ బంగారం ధర పెరుగుతోంది. వెండి కూడా బుల్లెట్ వేగంతో దూసుకుపోతోంది. దీపావళికి ముందు బంగారం ఎంత ఉధృతంగా ఉందంటే, దాని ధర ఒకే రోజులో రూ.1400 పెరిగింది. కానీ, రాబోయే రోజుల్లో బంగారం భారీగా తగ్గనుందని సమాచారం.
బంగారం ధర రోజురోజుకు ఆకాశాన్ని తాకుతోంది. గడిచేకొద్దీ బంగారం ధర పెరుగుతోంది. వెండి కూడా బుల్లెట్ వేగంతో దూసుకుపోతోంది. దీపావళికి ముందు బంగారం ఎంత ఉధృతంగా ఉందంటే, దాని ధర ఒకే రోజులో రూ.1400 పెరిగింది.   

మరోవైపు, వెండి ఒకటిన్నర సంఖ్యను తాకడానికి తీవ్రంగా పరిగెత్తుతోంది. పండుగ సీజన్‌లో బంగారం కొనుగోలుదారులను చాలా ఏడిపిస్తోంది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో అంటే MCXలో, బంగారం ఒక రోజులో రూ.1400 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.119,522కి చేరుకుంది. నేడు, MCXలో వెండి ధర కిలోకు రూ.147,675కి చేరుకుంది.    

బంగారం ధరల పెరుగుదలకు అనేక కారణాలు కారణం. అమెరికా ప్రభుత్వం సుంకాల ప్రకటన మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను మరింత దిగజార్చింది. దీనివల్ల పెట్టుబడిదారులు స్టాక్ మార్కెట్ నుండి డబ్బును ఉపసంహరించుకుని బంగారం సురక్షిత స్వర్గధామంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి దారితీసింది. అమెరికా డాలర్ బలహీనతత ట్రెజరీ రాబడి తగ్గడం బంగారం వైపు ఆకర్షణను పెంచింది. అమెరికా ప్రభుత్వ షట్‌డౌన్ ఆర్థిక డేటాను ప్రభావితం చేసింది. ఇది మార్కెట్ అనిశ్చితిని పెంచింది. బంగారంపై పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని పెంచింది. కేంద్ర బ్యాంకులు వేగంగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. పెట్టుబడిదారులు బంగారంలో పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. డిమాండ్ వేగంగా పెరగడం ధరను పెంచుతోంది.   

బంగారం ధరల నిరంతర పెరుగుదల రాబోయే రోజుల్లో గణనీయమైన తగ్గుదలకు దారితీస్తుందని చాలా మంది ప్రముఖ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 23న జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో, ప్రముఖ పెట్టుబడి సంస్థ JP మోర్గాన్ ఒక ముఖ్యమైన హెచ్చరిక జారీ చేసింది. JP మోర్గాన్ CEO జామీ డిమోన్ ప్రస్తుత బంగారం ధరను ఆర్థిక బుడగగా అభివర్ణించారు. అది ఎప్పుడైనా పేలిపోవచ్చని అన్నారు. సానుకూల మార్కెట్ సెంటిమెంట్ బంగారం ధరలను కొత్త ఎత్తులకు నడిపిస్తోందని.. కానీ ఈ ర్యాలీ నిలకడలేనిదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత బంగారం ధరలో 40% వరకు తగ్గుదల ఉండబోతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. బంగారం ధరలు 40% వరకు తగ్గవచ్చు. ICICI ప్రుడెన్షియల్ వంటి పెట్టుబడి నిపుణులు కూడా బంగారం ధరలలో గణనీయమైన తగ్గుదల ఉంటుందని అంచనా వేశారు. ఇంకా.. సిటీ రీసెర్చ్ కూడా బంగారం ధరలలో గణనీయమైన దిద్దుబాటును అంచనా వేసింది. కొత్త గరిష్టాలను చేరుకున్న తర్వాత.. బంగారం ధరలు మందగిస్తాయని సిటీ తన నివేదికలో పేర్కొంది.   

సిటీ రీసెర్చ్ నివేదిక ప్రకారం.. బంగారం పెట్టుబడిగా తక్కువ ఆకర్షణీయంగా మారవచ్చు. ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి అవకాశాలు కూడా మెరుగుపడతాయి. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేటు తగ్గింపు ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది బంగారం ధరలలో తగ్గుదలకు దారితీయవచ్చు. బంగారం ధరలలో స్వల్పకాలిక దిద్దుబాటును చూడవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. బంగారం ఎక్కువగా కొనుగోలు చేయబడిందని.. బలహీనమైన డిమాండ్ స్వల్పకాలంలో బంగారం ధరలలో తగ్గుదలకు దారితీయవచ్చని కమోడిటీ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధాలను ముగించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇది బంగారం ధరలపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. ధరల పెరుగుదల పెట్టుబడి డిమాండ్‌ను తగ్గిస్తోంది. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం వల్ల బంగారం డిమాండ్ కూడా తగ్గుతుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాలను తగ్గించవచ్చని, దీనివల్ల బంగారం ధరలు తగ్గుతాయని కూడా నిపుణులు భావిస్తున్నారు.    

బంగారం ధరలో గణనీయమైన తగ్గుదల ఉంటుందని అంచనా వేయబడుతున్నప్పటికీ, వెండి ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రఖ్యాత అమెరికన్ రచయిత, పెట్టుబడిదారుడు రాబర్ట్ కియోసాకి మాట్లాడుతూ.. వెండి ధరలు సమీప భవిష్యత్తులో వాటి ప్రస్తుత స్థాయిలను రెట్టింపు చేయవచ్చని అన్నారు. మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, బలహీనపడుతున్న రూపాయి వెండిని పెంచవచ్చు. వెండి ఒక ప్రధాన పెట్టుబడి ఆస్తిగా మారుతుందని కియోసాకి చెప్పారు. ఈ రోజు దానిలో రూ. 100 పెట్టుబడి పెట్టే ఎవరైనా వచ్చే ఏడాదిలో తిరిగి రూ.500 సంపాదిస్తారని చెప్పారు.  

బంగారం ధరల్లో గణనీయమైన తగ్గుదల ఇబ్బందులను సృష్టించవచ్చు, ముఖ్యంగా బంగారంలో భారీగా పెట్టుబడి పెట్టి గణనీయమైన లాభాలను ఆర్జించిన వారికి. బంగారం పెట్టుబడిదారులు ఎదురుదెబ్బ తగలవచ్చు. అందువల్ల పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. మరింత తగ్గుదల దృష్టిలో ఉంచుకుని, పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుతానికి బంగారంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం మానేయాలని కమోడిటీ నిపుణులు అంటున్నారు. గోల్డ్ ఇటిఎఫ్‌లు, మ్యూచువల్ ఫండ్ గోల్డ్ స్కీమ్‌లను కొనసాగింపు కోసం పరిగణించవచ్చు.    

