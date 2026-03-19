Gold Rate Drop: బంగారం భారీ పతనం.. తులం రూ. 7,140 తగ్గింపు..రానున్న రోజుల్లో తులం 1లక్ష దిగువకు చేరుతుందా?

Gold Rate Drop: బంగారం ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. గత రెండు మూడు రోజులుగా భారీగా దిగి వస్తున్నాయి. నేడు మార్చి 19వ తేదీ కూడా బంగారం ధర భారీగా పడిపోవడంతో కొనుగోలుదారుల్లో ఆనందం నెలకొంది. రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధర పెరుగుతుందా లేదా తగ్గుతుందా అనే ఆందోళన ఉన్నప్పటికీ..ప్రస్తుతం భారీగా ధరలు తగ్గడంతో పసిడి కొనే ప్లాన్ ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు.
నేడు హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మరోసారి భారీగా పడిపోవడం కోనుగోలుదారులకు సంతోషాన్ని ఇస్తే.. ఇన్వెస్టర్లకు మాత్రం షాక్ ఇచ్చాయి. ఈ మధ్య కాలంలో వరుసగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్న పసిడి ధరలు.. ఈ రోజు మాత్రం భారీగా తగ్గాయి.
ముఖ్యంగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఒక్కసారిగా రూ.7,140 వరకు పడిపోవడం మార్కెట్ను కుదిపేసింది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,50,280 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
ఇక 22 క్యారెట్ల బంగారం కూడా ఇదే దిశలో పడిపోయింది. 10 గ్రాముల ధర రూ.6,550 తగ్గి రూ.1,37,750కు చేరింది. ఈ విధంగా రెండు వర్గాల బంగారం ధరల్లో వచ్చిన ఈ భారీ తగ్గుదల వినియోగదారులకు కొంత ఊరటనిస్తుండగా, ఇటీవల అధిక ధరలకు కొనుగోలు చేసిన పెట్టుబడిదారుల్లో మాత్రం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పడిపోవడం, డాలర్ బలపడటం వంటి అంశాలు ఈ తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణాలుగా భావిస్తున్నారు. అదనంగా, గ్లోబల్ ఆర్థిక పరిస్థితులు మరియు వడ్డీ రేట్లపై ఉన్న అనిశ్చితి కూడా ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ఇక ముందుకి ధరలు ఎలా మారుతాయనే విషయంలో స్పష్టత లేకపోవడంతో, చాలా మంది కొనుగోలుదారులు వేచి చూసే విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. అయితే, వివాహాలు లేదా ప్రత్యేక అవసరాల కోసం బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ఇది కొంత అనుకూల సమయంగా భావించవచ్చు. బంగారం ధరల్లో ఈ భారీ పతనం మార్కెట్లో కొత్త చర్చలకు దారితీస్తూ, పెట్టుబడిదారులు మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన పరిస్థితిని తీసుకువచ్చింది.