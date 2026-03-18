Gold Rate: పసిడి ప్రియులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు..!!


Gold Rate: మంగళవారం కాస్త పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇవాళ బుధవారం మళ్లీ దిగివచ్చాయి. మంగళవారం ఒక్కసారిగా పెరిగిన పసిడి ధరలు, బుధవారం మాత్రం స్వల్పంగా తగ్గాయి. బంగారం స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ వెండి కిలోపై 5వేలు పడిపోవడం బులియన్ మార్కెట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
బుధవారం ఉదయం బులియన్ మార్కెట్లో ప్రారంభం అయిన తర్వాత.. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.330 తగ్గింది.  హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో రూ.1,57,750 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా సుమారు రూ.300 మేర తగ్గి రూ.1,44,600కు చేరింది. గత కొద్ది రోజులుగా ధరల్లో కనిపిస్తున్న హెచ్చుతగ్గులు పెట్టుబడిదారులను కొంత ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.

వెండి విషయానికి వస్తే..  ధరల్లో మరింత స్పష్టమైన మార్పు కనిపించింది. హైదరాబాద్‌లో కిలో వెండి ధర ఒక్క రోజులోనే సుమారు రూ.5,000 తగ్గి రూ.2.75 లక్షలకు చేరింది. మంగళవారం ఇదే ధర రూ.2.80 లక్షలుగా ఉండగా, ఒక్కరోజులో ఈ స్థాయిలో పడిపోవడం గమనార్హం.  

దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు దాదాపు సమాన స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. చెన్నైలో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,58,950 వద్ద ఉండగా, ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో ఇది సుమారు రూ.1,57,750 వద్ద ఉంది. ఢిల్లీలో కొద్దిగా ఎక్కువగా రూ.1,58,240గా నమోదైంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు కూడా చాలా నగరాల్లో రూ.1,44,600 నుంచి రూ.1,45,700 మధ్య కొనసాగుతున్నాయి.

వెండి ధరలు నగరాలవారీగా కొంత వ్యత్యాసం చూపిస్తున్నాయి. చెన్నై, హైదరాబాద్, విజయవాడ వంటి ప్రాంతాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.2.75 లక్షలుగా ఉండగా, ముంబై, ఢిల్లీ, కోల్‌కతా, బెంగళూరు నగరాల్లో ఇది రూ.2.65 లక్షల వద్ద కొనసాగుతోంది.  

 బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గినా, వెండి ధరల్లో మాత్రం పెద్దగా పడిపోవడం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం, డాలర్ మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల భావోద్వేగాలు ఇవన్నీ కలిసి ఈ లోహాల ధరల్లో రోజువారీ మార్పులకు కారణమవుతున్నాయి. కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ప్రస్తుత ట్రెండ్‌ను గమనించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.  

Mamata Banerjee Net Worth: మూడు సార్లు సీఎం అయినా సింపుల్ లైఫ్.. మమతా ఆస్తులు చూస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే..!!