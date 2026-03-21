Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు పండగలాంటి వార్త.. ఇలాంటి ఛాన్స్ మళ్లీ రాదు.. తులం బంగారం పై రూ. 13వేలు తగ్గింపు.. వెంటనే కొనేయ్యండి..!!

Gold Rate: బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. రికార్డు స్థాయిలో తులం ధర రూ. 2లక్షలకు చేరువైన పసిడి ధర.. నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వస్తుంది. గత వారం పదిహేను రోజుల నుంచి భారీగా తగ్గుతోంది బంగారం ధర. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం కొనాలనుకునేవారికి సంతోషాన్నిస్తే.. పెట్టుబడిదారులకు మాత్రం నష్టాలే మిగుల్చుతోందని చెప్పాలి. అయితే బంగారం ధరలు తగ్గుతుంటే బంగారు ప్రియుల్లో అనేక సందేహాలు మొదలయ్యాయి. బంగారం ధరలు భవిష్యత్తులో మరింత తగ్గుతాయా..ఇప్పుడే కొనాలా. అయితే గత వారం రోజుల నుంచి చూస్తే తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధరపై ఏకంగా 13, 320 రూపాయలు తగ్గింది. వెండి కూడా పతనం బాటలోనే ఉంది.
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు గత కొన్ని రోజులుగా క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. ఇటీవల వరుసగా పెరుగుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు ఇప్పుడు తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరటనిచ్చే అంశంగా మారింది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల సీజన్కు ముందు ఈ తగ్గుదల రావడం వినియోగదారులకు అనుకూల పరిస్థితిని తీసుకొచ్చింది.
గత 10 రోజులను పరిశీలిస్తే, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధరలో గణనీయమైన మార్పు కనిపిస్తోంది. ఈ కాలంలో మొత్తం రూ.13,320 వరకు తగ్గుదల నమోదైంది. ఇదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గుతూ వచ్చింది. 10 గ్రాములపై సుమారు రూ.12,160 వరకు పడిపోవడం గమనార్హం. ధరల్లో ఈ స్థాయి తగ్గుదల మార్కెట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,48,900 వద్ద కొనసాగుతోంది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,36,540గా నమోదవుతోంది. ఇటీవలితో పోలిస్తే ఇవి తక్కువ స్థాయిలో ఉండటంతో కొనుగోలు దారులు ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ ధరల తగ్గుదలకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు కొంతమేర సాఫ్ట్ కావడం, డాలర్ విలువలో మార్పులు, అలాగే పెట్టుబడిదారుల ప్రవర్తనలో వచ్చిన మార్పులు స్థానిక మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అంతేకాకుండా, లాభాల స్వీకరణ (profit booking) కూడా ధరలు తగ్గడానికి ఒక కారణంగా భావిస్తున్నారు.
మరోవైపు, ధరలు తగ్గిన సమయంలో బంగారం కొనుగోలు చేయడం పెట్టుబడిదారులకు మంచి అవకాశంగా మారుతుంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా బంగారం ఎప్పటికీ భద్రమైన ఎంపికగా భావించవచ్చు. అందుకే ధరలు పడిపోయినప్పుడు చాలామంది కొనుగోలుకు ముందుకు వస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న ఈ ధరల తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు అనుకూలంగా ఉండగా, రాబోయే రోజుల్లో ధరలు ఎలా మారుతాయో అనేది అంతర్జాతీయ పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉండనుంది.