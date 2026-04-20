Gold Rate: అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు.. కుప్పకూలిన బంగారం, వెండి ధరలు..!!

Gold Rate: అనుకున్నట్లే జరిగింది. బంగారం, వెండి భారీగా పతనమవ్వడం ఖాయం అన్నట్లుగానే నేడు ఏప్రిల్ 20వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. గత కొన్నాళ్లుగా భారీగా పెరుగుతున్న బంగారం, వెండి ధరల రెక్కలు విరిగిపోతున్నాయి. దీనికి కారణంగా డాలర్ పుంజుకోవడం..పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తలే. మల్టీకామెక్స్ ఈ రెండు లోహాల ధరలు ఏమేరకు తగ్గాయో చూద్దాం.
ఏప్రిల్ 20వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. అమెరికా డాలర్ బలపడటం, పశ్చిమాసియాలో అనిశ్చితి పెరగడం వంటి కారణాలతో ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్త వహించారు. కామెక్స్ లో బంగారం ధర రూ. 1.21శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 4, 821 డాలర్లకు చేరింది. వెండి ధర రూ. 2.05శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 80.16 డాలర్లకు చేరుకుంది.
బంగారం ధర భారీగా పెరిగినప్పటికీ.. అక్షయ తృతీయ రోజున కొనుగోళ్లు భారీగా జరిగాయి. ఇండియా బులియన్ అసోసియేషన్ ) ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,54,900కు చేరుకుంది. అదేవిధంగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,41,992కు చేరింది. 999శాతం స్వచ్ఛమైన వెండి ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 2,59,210కి చేరింది.
జనవరి 29న ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఔన్సుకు $5,594.82తో సర్వకాలిక గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకుంది. కానీ ఇప్పుడు అది ఔన్సుకు $4,861 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద బంగారు వినియోగ మార్కెట్ అయిన భారతదేశంలో, బంగారం ధర ప్రస్తుతం 10 గ్రాములకు రూ. 1,54,609కి చేరుకుంది. గత సంవత్సరం అక్షయ తృతీయ నాటి బంగారం ధరతో పోలిస్తే, ఈ సంవత్సరం బంగారం ధర 64శాతం అధికంగా పెరిగింది.
గత కొన్ని వారాలుగా కొనసాగిన బలమైన ర్యాలీ తర్వాత ఈ పతనం ప్రారంభమైంది. లాభాల స్వీకరణ, మారుతున్న స్థూల ఆర్థిక సూచికలే ఈ పతనానికి కారణమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇరాన్, హర్మోజ్ జలసంధికి సంబంధించి ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ పెరిగాయి. తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణపై ఒత్తిడి కొనసాగుతూనే ఉంది. నౌకారవాణా అంక్షలు కూడా ఇంకా అమల్లోనే ఉన్నాయి.
దీంతో ఆసియా మార్కెట్లో చమురు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. దీంతో అమెరికా డాలర్ కాస్త పుంజుకుంది. డాలర్ బలపడటం వల్ల విలువైన లోహాలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దీంతో ఇతర కరెన్సీల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేవారికి అవి మరింత ఖరీదుగా మారుతాయి. ఈ ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నప్పటికీ మార్కెట్ ప్రతిస్పందన మాత్రం పరిమితంగానే ఉంది. ఈ క్విటీ ఫ్యూచర్స్ స్వల్పంగా తగ్గాయి. బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరిగాయి. ఇది ఇన్వెస్టర్లకు రిస్క్ అంచనా వేస్తుందని సూచిస్తుంది.
భౌగోళిక రాజకీయ అస్థిరత, విధాన అనిశ్చితి కారణంగా ఈ మధ్య కాలంలో బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. అయితే ట్రేడర్లు లాభాలు స్వీకరిస్తుండటంతో ధరలు ఇప్పుడు దిగి వస్తున్నాయి. పెరుగుతున్న చమురు ధరలు ద్రవ్యోల్పణానికి ఆజ్యం పోస్తాయని ఇన్వెస్టర్లు గమనిస్తున్నారు. దీంతో బంగారం డిమాండ్ ను మరింత పెంచే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ బాండ్ ఈల్ట్స్ కూడా పెరిగితే బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ వారం అమెరికా రిటైల్ అమ్మకాలు, గ్రుహ నిర్మాణ రంగ డేటా, వినియోగదారుల సెంటిమెంట్ ను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థల నుంచి వచ్చే పీఎంఐ డేటా కూడా చాలా ముఖ్యమైంది. సెంట్రల్ బ్యాంక్ విధానాల నుంచి వచ్చే సంకేతాలు కూడా కీలకంగా మారనున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికాలో మరింత అనుకూలమైన ద్రవ్య విధానంపై అంచనాలు ఇటీవల కాలంలో బులియన్ మార్కెట్ కు మద్దతు ఇచ్చాయి.
స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హోర్మూజ్ కు సంబంధించిన వాణిజ్యం, షిప్పింగ్ కార్యకలాపాలు కూడా మార్కెట్ కు కీలక సూచికగా ఉంటాయి. రాబోయే కాలం బంగారం, వెండికి కీలకమైందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ధరల దిశ ఆర్థిక డేటా, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.