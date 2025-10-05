English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate: సగానికి సగం పడిపోనున్న బంగారం ధర.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోకండి..10 గ్రాములు ఎంతంటే..!

Gold price prediction: ఇటీవల బంగారం, వెండి ధరలలో చాలా హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. కానీ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. దీపావళి పండగ ముందే సమయంలో పెద్ద మార్పు ఉంటుందని సమాచారం.
పండుగకు ముందే బంగారం ధర తగ్గే అవకాశం ఉందనే వార్త బంగారు ప్రియులకు ఆనందాన్ని కలిగించింది. ప్రస్తుత బంగారం ధర చరిత్రలో అత్యధిక స్థాయిలో ఉంది. ఒక పౌండ్ బంగారం కొనడానికి లక్ష రూపాయలకు పైగా ఖర్చవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం.. బంగారం ధర త్వరలో తగ్గవచ్చు.    

మార్కెట్ నిపుణుడు స్మిత్ థక్కర్ ప్రకారం.. బంగారం ధరలు 44 శాతం తగ్గే అవకాశం ఉంది. పెరుగుతున్న వడ్డీ రేట్లు, ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితులు ఈ తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణాలుగా ఆయన పేర్కొన్నారు. దీని అర్థం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మార్పులు కూడా బంగారం ధరను ప్రభావితం చేస్తాయి.    

భారతీయ మహిళలు బంగారాన్ని చాలా ఇష్టపడతారు. పండుగలు, వివాహాలతో పాటు ఇతర శుభ సందర్భాలలో బంగారు ఆభరణాలను ధరించడానికి వారు ఇష్టపడతారు. ఇది అందం, గౌరవాన్ని పెంచుతుందని వారు నమ్ముతారు. బంగారం అలంకరణ మాత్రమే కాదు. మంచి పెట్టుబడి సాధనం కూడా.    

ఇటీవలి కాలంలో బంగారం డిమాండ్ పెరగడంతో దాని ధర కూడా విపరీతంగా పెరిగింది. పెట్టుబడి కోసం ప్రజలు బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ధర తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ తగ్గుదల బంగారం కొనాలనుకునే వారికి మంచి అవకాశం కానీ పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి నష్టం కలిగించవచ్చు.    

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం కాదు. రాబోయే కొన్ని నెలల్లో బంగారం ధర సగానికి తగ్గవచ్చని వారు చెప్పారు. అయితే, ఈ తగ్గుదల ఎంతకాలం ఉంటుందో వారు స్పష్టంగా చెప్పలేదు.    

దీపావళికి ముందు బంగారం ధరలు ఇలా తగ్గితే, అది ఆభరణాల ప్రియులకు బహుమతి లాంటిది. తక్కువ ధరకు బంగారం కొనే అవకాశం వారికి లభిస్తుంది. అయితే పెట్టుబడి పెట్టిన వారు నష్టాలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.    

మొత్తం మీద బంగారం ధరల్లో మార్పులు పెట్టుబడిదారులను, కొనుగోలుదారులను ప్రభావితం చేస్తాయి. అందువల్ల, రాబోయే రోజుల్లో బంగారం కొనడానికి లేదా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు మార్కెట్ పరిస్థితిని పర్యవేక్షించడం చాలా ముఖ్యం అని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.    

