English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్.. రూ. 10,000 తగ్గిన ధర.. బంగారం, వెండి ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా?

Gold Rate: ఈ వారం బులియన్ మార్కెట్లో భారీ కార్యకలాపాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఏప్రిల్ 20వ తేదీన ఎంసీఎక్స్ లో వెండి ధర కిలో రూ. 2,54,000 భారీగా తగ్గింది. ఇప్పుడు దాని ధర కిలోకు రూ. 2,44,321కి పడిపోయింది. అంటే.. కేవలం ఒక వారంలోనే వెండి ధర దాదాపు రూ.10,000 మేర తగ్గిపోయింది.
1 /6

భారత  బులియన్, ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ ఈ వారం రోజుల్లో భారీ మార్పులను చూడవచ్చు. గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశాన్నంటుతున్న వెండి, బంగారం ధరలు అకస్మాత్తుగా పడిపోవడం పెట్టుబడిదారులను, కొనుగోలుదారులను ఆశ్చర్యపరిచింది. ముఖ్యంగా వెండి ధరలలో వచ్చిన పదునైన తగ్గుదల చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

2 /6

కేవలం ఐదు రోజుల క్రితం, ఏప్రిల్ 20న, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్  లో కిలోగ్రాముకు రూ. 2,54,000 దాటిన వెండి ధర, ఇప్పుడు భారీగా పడిపోయింది. ప్రస్తుత డేటా ప్రకారం, వెండి ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 2,44,321కి పడిపోయింది. అంటే.. వారం రోజుల్లోపే వెండి ధరలు ఏకంగా రూ. 9,679 మేర పడిపోయాయి.

3 /6

వెండితో పాటు బంగారం ధరలు కూడా తగ్గడంతో, పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి కొంత ఊరట లభించింది. ఏప్రిల్ 20న..ఎంసీఎక్స్ లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,54,000ను దాటింది. అయితే, తాజా సమాచారం ప్రకారం, బంగారం ధరలు ఇప్పుడు 10 గ్రాములకు రూ. 1,52,700కు తగ్గాయి. దీంతో, 10 గ్రాముల బంగారం ధర కూడా సుమారుగా రూ. 1,300 మేర తగ్గింది.

4 /6

ప్రపంచ డాలర్ బలం, అధిక స్థాయిలలో లాభాల స్వీకరణ కారణంగా విలువైన లోహాల ధరలు తగ్గాయని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కొద్దిగా తగ్గాయన్న వార్తలు కూడా, సురక్షిత ఆశ్రయాలుగా భావించే బంగారం, వెండి నుండి పెట్టుబడిదారులు తమ డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి దారితీశాయి.

5 /6

మీరు ఆభరణాలు కొనాలని లేదా వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ తగ్గుదల ఒక మంచి ఛాన్స్ అని చెప్పాలి. అయితే, ప్రపంచ పరిణామాల కారణంగా ధరలలో మరింత హెచ్చుతగ్గులు ఉండవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు అంటున్నారు.

6 /6

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

gold price Gold Price Today Silver Price Today silver gold rates gold price silver price Today Gold Rate Today Gold Price tanishq

Next Gallery

