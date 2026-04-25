Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్.. రూ. 10,000 తగ్గిన ధర.. బంగారం, వెండి ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా?

భారత బులియన్, ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ ఈ వారం రోజుల్లో భారీ మార్పులను చూడవచ్చు. గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశాన్నంటుతున్న వెండి, బంగారం ధరలు అకస్మాత్తుగా పడిపోవడం పెట్టుబడిదారులను, కొనుగోలుదారులను ఆశ్చర్యపరిచింది. ముఖ్యంగా వెండి ధరలలో వచ్చిన పదునైన తగ్గుదల చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కేవలం ఐదు రోజుల క్రితం, ఏప్రిల్ 20న, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కిలోగ్రాముకు రూ. 2,54,000 దాటిన వెండి ధర, ఇప్పుడు భారీగా పడిపోయింది. ప్రస్తుత డేటా ప్రకారం, వెండి ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 2,44,321కి పడిపోయింది. అంటే.. వారం రోజుల్లోపే వెండి ధరలు ఏకంగా రూ. 9,679 మేర పడిపోయాయి.
వెండితో పాటు బంగారం ధరలు కూడా తగ్గడంతో, పెళ్లిళ్ల సీజన్లో కొనుగోలు చేసేవారికి కొంత ఊరట లభించింది. ఏప్రిల్ 20న..ఎంసీఎక్స్ లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,54,000ను దాటింది. అయితే, తాజా సమాచారం ప్రకారం, బంగారం ధరలు ఇప్పుడు 10 గ్రాములకు రూ. 1,52,700కు తగ్గాయి. దీంతో, 10 గ్రాముల బంగారం ధర కూడా సుమారుగా రూ. 1,300 మేర తగ్గింది.
ప్రపంచ డాలర్ బలం, అధిక స్థాయిలలో లాభాల స్వీకరణ కారణంగా విలువైన లోహాల ధరలు తగ్గాయని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కొద్దిగా తగ్గాయన్న వార్తలు కూడా, సురక్షిత ఆశ్రయాలుగా భావించే బంగారం, వెండి నుండి పెట్టుబడిదారులు తమ డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి దారితీశాయి.
మీరు ఆభరణాలు కొనాలని లేదా వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ తగ్గుదల ఒక మంచి ఛాన్స్ అని చెప్పాలి. అయితే, ప్రపంచ పరిణామాల కారణంగా ధరలలో మరింత హెచ్చుతగ్గులు ఉండవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు అంటున్నారు.
