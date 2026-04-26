Gold Rate: ప్రపంచవ్యాప్తంగానే కాదు దేశవ్యాప్తంగా కూడా బంగార బేసిక్ ధరలు ఒకే విధంగా ఉంటాయి. కానీ స్థానిక పన్నుల రేట్లను ధరలు మారుతుంటాయి. బంగారం ధర మన దేశంలో అన్ని నగరాల్లో ఒకేలా ఉండదు. ఎందుకంటే పన్నుల వ్యత్యాసంలో తేడాల వల్ల ధరలు మారుతుంటాయి. సామాన్యులు, ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి ప్రజలు పసిడి పేరు ఎత్తాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి నెలకొంది. పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాల కోసం ఆభరణాలు కొనడం ఇప్పుడు తలకు మించిన భారంగా మారింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే బంగారం ధర సుమారు 80శాతం పెరగడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో తులం బంగారం ధర రూ. 1,50,000 నుండి రూ. 1,59,000 మధ్య ఊగిసలాడుతోంది.
ధరలు ఇంతలా పెరుగుతున్న తరుణంలో.. ఎక్కడ కొంటే కాస్త డబ్బు ఆదా అవుతుందా అని ప్రతి ఒక్కరూ వెతుకుతుంటారు. గ్లోబల్ మార్కెట్లో ధరలు ఒకేలా ఉన్నా, మేకింగ్ ఛార్జీలు, స్థానిక పోటీ కారణంగా హైదరాబాద్లోని కొన్ని ఏరియాల్లో బంగారం కొనుగోలు చేయడం లాభదాయకంగా మారుతోంది. భాగ్యనగరంలో పసిడి ప్రియులకు ఊరటనిచ్చే ఆ మూడు ప్రధాన మార్కెట్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సికింద్రాబాద్ జనరల్ బజార్: సికింద్రాబాద్లోని జనరల్ బజార్కు వందేళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉంది. ఇక్కడ చిన్న, పెద్ద బంగారు దుకాణాలు వందల సంఖ్యలో ఉంటాయి. దుకాణాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇక్కడ వ్యాపారుల మధ్య పోటీ విపరీతంగా ఉంటుంది. కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు ఇక్కడ మేకింగ్ ఛార్జీలను చాలా తక్కువగా వసూలు చేస్తారు. ఇక్కడ మేకింగ్ ఛార్జీలు సాధారణంగా 3శాతం నుండి 8శాతం వరకే ఉంటాయి. పేరున్న పెద్ద షోరూమ్లతో పోలిస్తే ఇక్కడ నగలు కొంటే మేకింగ్ ఛార్జీల రూపంలో భారీ మొత్తాన్ని ఆదా చేసుకోవచ్చు.
పాతబస్తీ - గుల్జార్ హౌస్: బంగారు ఆభరణాలకు పాతబస్తీ ప్రాంతం ఎంతో ప్రసిద్ధి. ముఖ్యంగా గుల్జార్ హౌస్ ప్రాంతంలో వందల ఏళ్లుగా పసిడి వ్యాపారం సాగుతోంది. ఇక్కడ భారీ ఆభరణాలు, సంప్రదాయ డిజైన్ల మీద మేకింగ్ ఛార్జీలు తక్కువగా ఉంటాయి. నమ్మకానికి చిరునామాగా ఉండటమే కాకుండా, క్వాలిటీ విషయంలో ఇక్కడ రాజీ పడరు. ఇక్కడ కొనుగోలుదారులు మేకింగ్ ఛార్జీల విషయంలో బేరసారాలు చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది.
పంజాగుట్ట - సోమాజిగూడ: మీరు ఒకవేళ బ్రాండెడ్ జ్యువెలరీ, మోడరన్ డిజైన్లను ఇష్టపడితే పంజాగుట్ట బెస్ట్ ఛాయిస్. దేశవ్యాప్తంగా పేరున్న ప్రముఖ జ్యువెలరీ షోరూమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ లైన్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ షోరూమ్స్ మధ్య విపరీతమైన కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. దీనివల్ల పెళ్లిళ్ల సీజన్లలో వీరు మేకింగ్ ఛార్జీల మీద భారీ డిస్కౌంట్లు ప్రకటిస్తుంటారు. పెద్ద మొత్తంలో నగలు కొనేవారికి లేదా స్కీముల్లో చేరిన వారికి ఇక్కడ అదనపు బెనిఫిట్స్, గిఫ్ట్ వోచర్లు లభించే అవకాశం ఉంటుంది.
బంగారం ధరను మనం మార్చలేం కానీ, కొనే ప్రాంతాన్ని బట్టి మనం చెల్లించే మేకింగ్ ఛార్జీలను ఖచ్చితంగా తగ్గించుకోవచ్చు. మీరు తక్కువ ధరకు నగలు కావాలనుకుంటే సికింద్రాబాద్ జనరల్ బజార్ లేదా పాతబస్తీ వెళ్లడం ఉత్తమం. అదే లేటెస్ట్ బ్రాండెడ్ మోడల్స్ మరియు పండుగ ఆఫర్లు కావాలనుకుంటే పంజాగుట్ట ప్రాంతాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
