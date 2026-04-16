Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. అమెరికా తీసుకోబోయే ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..!!

Gold Rate: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. తులం బంగారం కొనాలంటే ఆస్తులు అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ మధ్య కాలంలో ధరలు మరీ విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. అయితే ఈ ఏడాది జనవరి 2026 నుంచి ప్రస్తుతం ఏప్రిల్ వరకు దాదాపు గరిష్ట స్థాయి నుంచి 40 వేల రూపాయలు తగ్గిందని చెప్పవచ్చు. అయితే బంగారం ధరలు ఎక్కువగా అంతర్జాతీయ పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటాయన్న సంగతి మన అందరికీ తెలిసిందే. ముఖ్యంగా అమెరికా తీసుకున్న నిర్ణయాలే బంగారం ధరను డిసైడ్ చేస్తాయి. ప్రస్తుతం అమెరికా ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలో ఎలా ఉండబోతున్నాయి. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
బంగారం ధర మార్కెట్లో విపరీతంగా పెరిగింది. గత ఏడాదితో పోల్చి చూస్తే దాదాపు 80శాతం వరకు పెరిగినట్లు మనము గమనించవచ్చు. బంగారం ధర పెరగడానికి ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న పరిణామాలే కారణమని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా డాలర్ విలువ పెరిగే బంగారం ధర తగ్గడం మనము గమనించవచ్చు. గడిచిన ఏడాది కాలంగా అమెరికాలో ఏర్పడిన ఆర్థిక సంక్షోభం కారణంగా ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెప్తున్నారు.
అయితే ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను పెద్ద మొత్తంలో బంగారం రూపంలోనే పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ధర భారీగా పెరగడంతో పాటు అటు ఈక్విటీ మార్కెట్లు డాలర్ విలువ తగ్గడం ప్రారంభమైంది. ముఖ్యంగా డాలర్ విలువ తగ్గే కొద్దీ బంగారం ధర భారీగా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారంలోని ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఆర్థిక సంక్షోభం పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు ఇలాంటి చర్యలు తీసుకునేందుకు ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తారు.
అయితే డాలర్ విలువ ఎప్పుడైతే బలపడుతుందో అప్పుడు పెట్టుబడిదారులు తమ ఇన్వెస్టర్ పెట్టుబడులను బంగారం నుంచి బయటకు తీసి అమెరికా జారీ చేసే ట్రెజరీ బాండ్లు లేదా ఈక్విటీ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తుంటారు. తద్వారా తమ పెట్టుబడులపై ఎక్కువ మొత్తంలో లాభార్జన చేసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు.
నిజానికి బంగారంలో లాభార్జన ఎక్కువగా ఉండదని చెప్పాలి. కానీ తమ పెట్టుబడి నష్టపోకుండా సురక్షితంగా ఉంచుకునేందుకు బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే గడిచిన ఏడాది కాలంలో కాలంగా మనము గమనించినట్లయితే బంగారం ధర రెట్టింపు స్థాయిలో పెరిగింది. నిజానికి ఈ ఏడాది జనవరి 28వ తేదీన తులం బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 1లక్షా83 వేల రూపాయల వద్ద ఆల్ టైం రికార్డును నమోదు చేసి ముందుకు దూసుకెళ్లింది.
ఆ స్థాయి నుంచి బంగారం ధర గడిచి రెండు నెలలుగా భారీగా తగ్గుతూ వస్తుంది. ప్రస్తుతం బంగారం ధర ఈ స్థాయి నుంచి పెరుగుతుందా లేదా మరింత తగ్గుతుందా అనే సందేహం చాలా మందిలో కలుగుతుంది. కానీ ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో డాలర్ విలువ పెరుగుతుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరగడమే. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలు క్రూడ్ ఆయిల్ కొనుగోలు చేసేందుకు ఎక్కువ మొత్తంలో తమ వద్ద ఉన్న డాలర్ను ఖర్చు చేయిస్తున్నారు.
మళ్లీ ప్రపంచ దేశాలు డాలర్లను సేకరించేందుకు పెద్ద మొత్తంలో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో డాలర్ విలువ పెరుగుతుంది .డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు ఇన్వెస్టరు తమ పెట్టుబడులను బంగారం వంటి సురక్షితమైన పెట్టుబడుల నుంచి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రూపంలో బయటకు తీసి అమెరికన్ ట్రెజరీ బాండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. దీని వల్ల బంగారం ధర తగ్గుతుంది. డాలర్ విలువ పెరుగుతుంది.
గల్ఫ్ యుద్ధం నడిచినంత కాలం ఆయిల్ సంక్షోభం కొనసాగుతుందని.. అప్పటివరకు డాలర్లకు విలువ పెరుగుతూనే ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు మార్కెట్ నిపుణులు. అయితే ఇది ఎంత కాలం కొనసాగుతుంది అనేది వేచి చూడాల్సి ఉంది. ఈ పరిణామాలు ఇలాగే కొనసాగినట్లయితే బంగారం ధరలు భవిష్యత్తులో భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉందని కూడా చెబుతున్నారు. ఏ నిర్ణయమైనా అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ పై ఆధారపడి ఉంటుందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.