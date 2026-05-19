Gold Jewellery: రూ. 10లక్షలకే రూ. 50లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు.. ఎక్కడో కాదు మన రాష్ట్రంలోనే.. క్యూ కడుతున్న జనం..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 19, 2026, 05:21 PM IST|Updated: May 19, 2026, 05:21 PM IST

Chilakalapudi Gold: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. తులం బంగారం లక్షన్నర దాటింది. ఈ ఏడాది చివరి వరకు తులం 2 లక్షల అవుతుందని పలు గోల్డ్ బ్రోకరేజీ సంస్థలు చెబుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో బంగారం కొనాలంటేనే జనాలు జంకుతున్నారు. ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ లేకున్నా.. ఇంకో నెల రోజుల్లో పెళ్లిళ్లు షురూ అవుతాయి. దీంతో ఆభరణాలు కొనాలంటే తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల బంగారం ధరరూ. 1,60,000వరకు పలుకుతోంది. రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడం ఖాయమని బులియన్ మార్కెట్ నిపుణులు కూడా చెబుతున్నారు. దీంతో పేద మధ్యతరగతి ప్రజలు అసలు బంగారం కొనగలమా అనే సందేహంలో ఉన్నారు. అందుకే చాలా మంది బంగారాన్ని వదిలేసి ఇమిటేషన్ జ్యువెల్లరీ వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. 
 

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని మచిలీపట్నం దగ్గరలో ఉన్న చిలకలపూడి గతంలో ఇమిటేషన్ నగల తయారీ కేంద్రంగా మంచి గుర్తింపు పొందింది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా బంగారానికి ప్రత్యామ్నాయంగా నిలిచే అతిపెద్ద ఆభరణాల మార్కెట్ గా చిలకలపూడి మారింది. గోల్డ్ రేట్స్ భారీగా పెరుగుతున్న ఈ సమయంలో నిజమైన బంగారాన్ని పోలిన మెరుపు, క్వాలిటీ, డిజైన్ లతో ఇక్కడ గోల్డ్ ప్లేటేడ్ జ్యువెల్లరీ మళ్లీ ఆదరణ పొందింది. తక్కువ ధరలోనే నెక్లెసులు, వంకీలు, గాజులు, ఉంగరాలు, బ్రైడల్ సెట్లు ఇలా పెళ్లికూతురుకుకావాల్సిన అవసరాలతోపాటు అన్ని వర్గాలను ఆకట్టుకునే విధంగా  చిలకలపూడి పేరు చాలా ఫేమస్ అయ్యింది.

చిలకలపూడి ఉత్పత్తులకు దేశీయ మార్కెట్లోనే కాదు.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ డిమాండ్ పెరుగుతోంది. శ్రీలంక, సౌదీ, చైనా, థాయిలాండ్ వంటి దేశాల వ్యాపారులు కూడా ప్రత్యేకంగా ఆర్డర్ చేసుకుని ఇక్కడి ఆభరణాలను పెద్దెత్తున కొనుగోలు చేస్తున్నారు. బంగారంతో పోల్చి చూస్తే ధరలు కూడా చాలా తక్కువగా ఉండటం, మెరుపు, రంగు, డిజైన్ లో రాజీ పడకపోవడం వల్ల విదేశీ కొనుగోలుదారులు ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతున్నారని చెప్పాలి.   

ఇక ఇక్కడ తయారు అయ్యే ప్రతి ఆభరణం వెనక నైపుణ్యం ఉన్న డిజైనర్ల శ్రమ ఉంటుంది. ఒకబ్రైడల్ సెట్ తయారీకి 20 నుంచి 25 మంది వరకు కళాకారులు పనిచేస్తారు. మొదట డిజైన్ రెడీ చేసి.. తర్వాత మెటల్ కట్టింగ్, స్టోన్ ఫిక్సింగ్, గోల్డ్ పూత, పాలిష్ ఈ విధంగా అనేక దశాల్లో పని పూర్తియ్యాకే ఆభరణం మార్కెట్లోకి చేరుతుంది. గోల్డ్ పూత క్వాలిటీ పాలిష్ కారణంగా రంగు త్వరగా మసకబారిపోదు. దాదాపు 3 సంవత్సరాల వరకు మెరుస్తూనే ఉంటుంది. 

19వ శతాబ్దం చివర్లో చిన్నషాపు వలే ప్రారంభమైన..ఇప్పుడు వేలాది మందికి ఉపాధి ఇచ్చే MSME రంగంగా మారింది. చిలకలపూడిలో 250కి పైగా తయారీ యూనిట్లు ఉన్నాయి. 260కు పైగా రిటైల్ షాపులు పనిచేయడంతో రోజు వ్యాపారం రద్దీగా ఉంటుంది. ఏడాది పొడవునా అలంకార ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడానికి చిలకలపూడి మార్కెట్ సందడిగా ఉంటుంది.

తక్కువ ఖర్చులోనే సమానమైన అందం పొందాలనుకునే వారి కోసం ఈ జ్యువెల్లరీ గొప్పవరంగా అని చెప్పాలి. బ్రైడల్ సెట్లు ఇక్కడ రూ. 10,000లో లభిస్తే, అదే డిజైన్ బంగారంతో చేస్తే లక్షల్లో ఖర్చవుతుందని గుంటూరులోని ఒక కుటుంబం తెలిపింది. హైదరాబాద్‌కు చెందిన మరో ఫ్యామిలీ  చిలకలపూడి ఆభరణాలు అందుబాటు ధరలో ఉండటం మాత్రమే కాక, భద్రతా సమస్యలు లేకుండా ఉపయోగించవచ్చంటున్నారు. 

బంగారం ధరలు భవిష్యత్తులో మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉండటంతో imitation jewellery కు డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.  ప్రపంచ గోల్డ్ అవుట్‌లుక్  ఔన్స్ ధర భారీగా పెరిగే అవకాశముండటంతో, సాధారణ వినియోగదారుల దృష్టి మళ్లీ చిలకలపూడి వైపు మరింతగా మరలుతోంది.

చిలకలపూడి జ్యువెల్లరీ  ఇక కేవలం ప్రత్యామ్నాయం మాత్రమే కాదు.. అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన ప్రత్యేక క్రాఫ్ట్, సంప్రదాయ నైపుణ్యం, ఆధునిక ఫ్యాషన్‌ల కలయికగా నిలిచిపోయాయని చెప్పవచ్చు.   

