  • Gold Rate Today: బంగారం ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ధరలు! నేడు హైదరాబాద్, విజయవాడలో తులంపై ఎంత తగ్గిందంటే?

Gold Rate Today: బంగారం ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ధరలు! నేడు హైదరాబాద్, విజయవాడలో తులంపై ఎంత తగ్గిందంటే?

Gold Price Fall today : గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశమే హద్దుగా పెరుగుతూ వస్తున్న పసిడి ధరలకు ఒక్కసారిగా బ్రేకులు పడ్డాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నా.. అనూహ్యంగా భారత బులియన్ మార్కెట్‌లో విలువైన లోహాలు తమ మెరుపును కోల్పోయాయి. పెళ్లిళ్ల సీజన్ ముంగిట బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గడం మధ్యతరగతి ప్రజలకు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది.
గత కొన్ని రోజులుగా పసిడి పరుగులను చూసి సామాన్యుడు హడలెత్తిపోయాడు. ఒకానొక దశలో తులం బంగారం ధర ఏకంగా రెండు లక్షల రూపాయల మైలురాయిని తాకుతుందేమో అన్నంతగా పరుగులు పెట్టింది. అయితే, అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు, యుద్ధ మేఘాల మధ్య పసిడి ధరలు ఇప్పుడు ఓ వింతైన దోబూచులాట ఆడుతున్నాయి. కొన్ని రోజులు విపరీతంగా పెరగడం, మరుసటి రోజే పతనం అవ్వడం ఇన్వెస్టర్లను సైతం అయోమయానికి గురిచేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఏప్రిల్ 10, శుక్రవారం నాడు బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్న కఠిన నిర్ణయాలు, ఇరాన్-అమెరికా మధ్య నెలకొన్న అనిశ్చితి ప్రపంచ బులియన్ మార్కెట్‌ను శాసిస్తున్నాయి. యుద్ధం ముగిసిపోతుందన్న ఆశలు ఒకవైపు, మళ్ళీ ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతాయన్న భయాలు మరోవైపు పసిడి ధరల్లో భారీ ఒడిదుడుకులకు కారణమవుతున్నాయి. నిన్నటితో పోలిస్తే నేడు మార్కెట్‌లో స్వల్ప ఉపశమనం లభించింది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి ధరలు (ఏప్రిల్ 10): హైదరాబాద్, విజయవాడ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉంటూనే స్వల్ప తగ్గుదలని నమోదు చేశాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం (ప్యూర్ గోల్డ్): నిన్న (ఏప్రిల్ 09) 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,51,480 ఉండగా, నేడు రూ. 10 తగ్గి రూ. 1,51,470 వద్ద కొనసాగుతోంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం (ఆర్నమెంట్ గోల్డ్): నిన్న 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,38,850 ఉండగా, నేడు రూ. 10 తగ్గి రూ. 1,38,840 వద్దకు చేరింది. ధరల్లో మార్పు కేవలం పది రూపాయలే అయినప్పటికీ, వరుసగా పెరుగుతూ వచ్చిన ధరలు ఇప్పుడు స్థిరపడటం శుభపరిణామంగా మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో కూడా ధరల తగ్గుదల కొనసాగింది. అక్కడ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,52,720 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,39,990 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. సాధారణంగా ఇతర నగరాలతో పోలిస్తే చెన్నైలో పసిడి ధరలు కాస్త ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.

పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఈ స్వల్ప తగ్గుదల మధ్యతరగతి ప్రజలకు కాస్త ఊరటనిచ్చే విషయమే. అయితే, అమెరికా నుండి వెలువడనున్న ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు, ట్రంప్ ఇచ్చే మరిన్ని హెచ్చరికలపైనే బంగారం తదుపరి గమనం ఆధారపడి ఉంటుంది. పసిడి రేట్లు మళ్ళీ లక్షన్నర లోపుకు వస్తాయా లేదా మళ్ళీ రెండు లక్షల దిశగా దూసుకుపోతాయా అనేది వేచి చూడాలి.

