  Gold Rate India: రూ.22 వేల వరకు తగ్గిన బంగారం ధర.. బంగారం ఇష్టపడే మహిళలకు జాక్‌పాట్!

Gold Rate
భారతదేశంలో బంగారం అంటే ఒక భావోద్వేగం. పెళ్లిళ్లు, పండుగలు, శుభకార్యాలు అంటే మొదట గుర్తొచ్చేది బంగారమే. కానీ గత కొద్ది రోజులుగా బంగారం ధరలు భారీగా మారుతూ ప్రజలను అయోమయంలోకి నెట్టాయి. ఇప్పుడు అయితే బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ఒక పెద్ద శుభవార్త వచ్చింది. చైనా ప్రభావంతో భారత్‌లో బంగారం ధరలు గణనీయంగా పడిపోయాయి.
ఇటీవల ఆసియా మార్కెట్లలో ట్రేడింగ్ మందగించింది. ముఖ్యంగా చైనాలో పండుగ సెలవులు ఉండటంతో అక్కడి మార్కెట్‌లో కొనుగోలు తగ్గింది. దాని ప్రభావం భారత మార్కెట్‌పైనా పడింది. అంతర్జాతీయంగా బంగారం డిమాండ్ తగ్గడంతో ధరలు క్షీణించాయి. దీంతో దేశీయంగా కూడా బంగారం రేట్లు తగ్గాయి.

ప్రస్తుతం వ్యాపారులు ఒక్క ఔన్స్‌పై 18 డాలర్ల వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. ఇది గత వారం కంటే ఎక్కువ తగ్గుదల. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం విధించిన 6 శాతం దిగుమతి సుంకం, 3 శాతం అమ్మకపు పన్ను కారణంగా సాధారణ ప్రజలకు ధరలు ఇంకా కొంచెం భారంగానే ఉన్నాయి. అయినా గత నెలతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ధరలు తగ్గడం గమనించదగ్గ విషయం.

జనవరి చివరలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,78,850 వరకు వెళ్లింది. కానీ ఫిబ్రవరి 20 నాటికి అదే బంగారం ధర రూ.1,56,170కి పడిపోయింది. అంటే కొన్ని వారాల్లోనే దాదాపు రూ.22,000 వరకు తగ్గింది. ఒక్కరోజులోనే రూ.320 తగ్గిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి. ఇలాంటి హెచ్చుతగ్గులు ప్రజల్లో భయాన్ని పెంచుతున్నాయి.

పెళ్లి సీజన్ ఉన్నప్పటికీ ఆభరణాల దుకాణాల్లో అమ్మకాలు ఊహించినంతగా లేవు. చాలామంది అవసరమైనంత మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కొంతమంది మాత్రం బంగారం ETFలలో పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. జనవరిలో గోల్డ్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడులు రూ.240 బిలియన్లకు చేరాయి. ఇది గత నెల కంటే రెండింతలు ఎక్కువ.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో కూడా అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది. స్పాట్ గోల్డ్ ధరలు ప్రస్తుతం 5,000 డాలర్ల చుట్టూ ఉన్నాయి. చైనా పండుగల తర్వాత మార్కెట్ ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి. మొత్తం మీద బంగారం మార్కెట్ కీలక దశలో ఉంది. కాబట్టి పెట్టుబడి పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించడం మంచిది.

