Gold Rate
సాధారణంగా బంగారం అంటే మహిళలకు ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణ ఉంటుంది. ఆభరణాల రూపంలో అది అందాన్ని పెంచితే, భద్రత రూపంలో అది నమ్మకాన్ని ఇస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు బంగారం కేవలం మహిళల ఆభరణాలకే పరిమితం కావడం లేదు. చిన్న పెట్టుబడిదారుల నుంచి పెద్ద వ్యాపారుల వరకు, ప్రతి ఒక్కరి దృష్టి బంగారంపైనే ఉంది. రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న ధరలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుతున్న పరిస్థితులు బంగారాన్ని మరింత విలువైన ఆస్తిగా మార్చుతున్నాయి.
భారతదేశం బంగారం వినియోగంలో ప్రపంచంలోనే ముందున్న దేశాల్లో ఒకటి. మన దేశంలో బంగారం కేవలం ఆభరణంగా మాత్రమే కాకుండా, పెట్టుబడిగా కూడా విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. పెళ్లిళ్లు, పండుగలు, శుభకార్యాల సమయంలో బంగారం కొనుగోలు తప్పనిసరిగా మారింది. అయితే భారత్లో బంగారం ఉత్పత్తి చాలా తక్కువగా ఉండటంతో, ఎక్కువగా విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వస్తోంది.
ప్రస్తుతం భారత్కు బంగారం ప్రధానంగా ఐదు దేశాల నుంచి వస్తోంది. వాటిలో మొదటగా చెప్పుకోవాల్సింది స్విట్జర్లాండ్. ఈ దేశం బంగారం శుద్ధిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు పొందింది. ఇక్కడి నుంచి వచ్చే బంగారం అత్యంత స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. అందుకే భారత్ ఎక్కువగా స్విట్జర్లాండ్పై ఆధారపడుతోంది.
రెండో స్థానంలో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) ఉంది. ముఖ్యంగా దుబాయ్ను “గోల్డ్ సిటీ”గా పిలుస్తారు. ఇక్కడ బంగారం వ్యాపారం చాలా పెద్ద స్థాయిలో జరుగుతుంది. ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన బంగారాన్ని కూడా ఇక్కడ శుద్ధి చేసి భారత్కు పంపిస్తారు. భారత్–యూఏఈ మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందాలు ఉండటంతో దిగుమతులు సులభంగా జరుగుతున్నాయి.
మూడో ముఖ్యమైన దేశం దక్షిణాఫ్రికా. ఈ దేశం బంగారు గనులకు ప్రసిద్ధి. ఇక్కడి నుంచి పెద్ద మొత్తంలో ముడి బంగారం భారత్కు చేరుతుంది. ఆ తర్వాత దేశీయంగా శుద్ధి చేసి ఉపయోగిస్తారు. ఆస్ట్రేలియా కూడా బంగారం సరఫరాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అక్కడి నుంచి వచ్చే బంగారం నాణ్యతగా ఉంటుందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. కొన్నిసార్లు పెరూ వంటి దేశాల నుంచి కూడా బంగారం దిగుమతి అవుతుంది.
ఇటీవల కాలంలో బంగారం ధరలు దేశీయంగా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. కొన్ని నెలల వ్యవధిలోనే ధరలు లక్షకు పైగా పెరిగాయి. దీనివల్ల సాధారణ ప్రజలు బంగారం కొనుగోలుకు వెనకడుగు వేస్తున్నారు. ఆభరణాల అమ్మకాలు కూడా తగ్గుముఖం పట్టినట్లు వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ధరలు పెరగడానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, ద్రవ్యోల్బణం, యుద్ధ పరిస్థితులు, కేంద్ర బ్యాంకుల బంగారం నిల్వలు పెంచడం వంటి అంశాలు కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. అందుకే బంగారం ఇప్పటికీ సురక్షిత పెట్టుబడిగా కొనసాగుతోంది. ధరల్లో చిన్నపాటి తగ్గుదల కనిపించినా, దీర్ఘకాలంలో బంగారం విలువ పెరుగుతుందని నిపుణుల అభిప్రాయం.