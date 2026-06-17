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Gold Rate: బంగారం ధర భారీగా తగ్గుతుందా? కొనేందుకు ఇదే సరైన సమయమా? సంక్షోభంలో అభరణాల రంగం..!!

Written ByBhoomi
Published: Jun 17, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:48 PM IST


Gold Rate:  బంగారం ధరలు మళ్ళీ భారీగా పెరగడం ప్రారంభించాయి. గతవారం పసిడి ధరలు తగ్గినట్టే తగ్గి మళ్లీ పెరగడం చూడవచ్చు. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1.50 లక్షల రూపాయలు దాటింది. మరోసారి ఆల్ టైం రికార్డు దిశగా అడుగులు వేస్తోంది అని చెప్పవచ్చు. నిజానికి బంగారం ధరలు గమనించినట్లయితే గడచిన ఏడాది కాలంగా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. 
 

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2026 జనవరి నెలలో 1.83 లక్షల రూపాయల

గత సంవత్సరం 2025 లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర లక్ష రూపాయల సమీపంలో ఉంది. అక్కడి నుంచి సుమారు 80% వరకు పెరిగి 2026 జనవరి నెలలో 1.83 లక్షల రూపాయల వద్ద ఆల్ టైం రికార్డును నమోదు చేసింది. అక్కడి నుంచి బంగారం ధర మళ్ళీ తగ్గడం చూడవచ్చు. బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిపోయిన నేపథ్యంలో పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వారి ఆసక్తి కూడా తగ్గిపోయి నగల షాపుల్లో జనాలు ఉండటం లేదు. దీంతో భారతీయ జెమ్స్, జ్యువెలరీ రంగం ప్రస్తుతం తీవ్ర సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. 

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మే 2026లో దేశీయ జెమ్స్ జ్యువెలరీ ఎగుమతులు

మే 2026లో దేశీయ జెమ్స్ జ్యువెలరీ ఎగుమతులు గతేడాది కంటే 2% తగ్గి 2.05 బిలియన్ డాలర్లకు పడిపోయాయని తాజాగా ఒక నివేదిక పేర్కొంది. రూపాయి విలువలో ఈ తగ్గుదల సుమారు 9%గా ఉంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలోని ఏప్రిల్-మే కాలంలో మొత్తం ఎగుమతులు 6% క్షీణించి 4.27 బిలియన్ డాలర్లకు పరిమితమయ్యాయి.

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బంగారం దిగుమతులు తగ్గడం

బంగారం దిగుమతులు తగ్గడం కూడా ఆభరణాల తయారీ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఏప్రిల్-మే మధ్య కాలంలో ఎగుమతుల కోసం వినియోగించే బంగారం వినియోగం ఏకంగా 21% తగ్గి 11 టన్నులకు పడిపోయింది. దీనికి ప్రధాన కారణం దిగుమతి సుంకాన్ని 6% నుండి 15%కి పెంచడమే అని చెప్పవచ్చు.   

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బంగారం ఆభరణాల ఎగుమతులు

దీనికి తోడు బ్యాంకింగ్ ద్వారా బంగారాన్ని పొందడంలో ఉన్న నియంత్రణ అడ్డంకులు ఎగుమతిదారుల వ్యయాన్ని గణనీయంగా పెంచాయి.  బంగారం ఆభరణాల ఎగుమతులు 15% పడిపోయి 758 మిలియన్ డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. బంగారం ఆభరణాల దిగుమతిలో ఏకంగా 40% తగ్గుదల నమోదైంది.  

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బంగారం రంగంలో ప్రతికూలత

అయితే బంగారం రంగంలో ప్రతికూలత ఉన్నప్పటికీ, ఇతర విభాగాల్లో కొంత ఊరట లభించింది. కట్ అండ్ పాలిష్డ్ డైమండ్ల ఎగుమతులు 3% పెరిగి 981 మిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోగా, ల్యాబ్-గ్రోన్ డైమండ్ల ఎగుమతులు 26% భారీ వృద్ధితో 101 మిలియన్ డాలర్లను తాకాయి.  

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జెమ్ అండ్ జ్యువెలరీ ఎక్స్‌పోర్ట్

జెమ్ అండ్ జ్యువెలరీ ఎక్స్‌పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ అభిప్రాయం ప్రకారం, బంగారం సరఫరాపై ఉన్న ఆంక్షలను సడలించకపోతే, పన్నుల భారాన్ని తగ్గించకపోతే, రాబోయే నెలల్లో కూడా ఎగుమతులు ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. పాత డ్యూటీ డ్రాబ్యాక్ రేట్లు, అధిక ఉత్పత్తి వ్యయం వల్ల ఎగుమతిదారుల ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఇప్పటికే తగ్గిపోయింది. 

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దేశాభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర

దేశాభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించే ఈ రంగం పుంజుకోవాలంటే, ప్రభుత్వం  అడ్డంకులను తొలగించడం అత్యవసరమని పరిశ్రమ నిపుణులు కోరుతున్నారు. దీనికి తోడు పరిశ్రమకు ప్రోత్సాహకాలు అందించాలని కూడా వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  

TAGS:
India gems jewelry export
Gold export decline
GJEPC
Gold import restrictions
High gold prices
Jewelry sector crisis
May export data

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