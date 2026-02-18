English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold Rate: బంగారం రేటు మరి ఇంత భారీగా పడిపోతుంది ఏంటి..ఆల్‌టైమ్ హై నుంచి పతనం.. ఇదేమి ట్విస్ట్..!

Gold Rate: బంగారం రేటు మరి ఇంత భారీగా పడిపోతుంది ఏంటి..ఆల్‌టైమ్ హై నుంచి పతనం.. ఇదేమి ట్విస్ట్..!

Gold Rate Reduces
గత కొన్ని నెలలుగా బంగారం, వెండి ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ముఖ్యంగా గత 18 నెలల్లో బంగారం ధరలు దాదాపు 100 శాతం పెరిగాయి. అదే సమయంలో వెండి ధరలు అయితే సుమారు 200 శాతం వరకు పెరిగాయి. ఈ భారీ పెరుగుదలతో చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు బంగారం, వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టారు.
1 /5

అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి కొంచెం మారింది. ఇటీవల బంగారం, వెండి ధరలు తమ గరిష్ట స్థాయిల నుంచి క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. 2026 జనవరిలో గరిష్ట స్థాయికి చేరిన తర్వాత, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో వెండి ధరలు సుమారు 36 శాతం, బంగారం ధరలు దాదాపు 8 శాతం వరకు తగ్గినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో “ఇప్పుడు ఉన్న బంగారం అమ్మాలా?” అనే ప్రశ్న చాలామందిలో మొదలైంది.  

2 /5

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇప్పటికే మంచి లాభాలు వచ్చిన వారు కొంత భాగాన్ని అమ్ముకుని లాభాలు బుక్ చేసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గత ఏడాది నుంచి బంగారం, వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టినవారికి ఇది సరైన సమయం కావచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఒకేసారి మొత్తం అమ్మేయాల్సిన అవసరం లేదని, కొంత భాగాన్ని మాత్రమే అమ్ముకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

3 /5

మరోవైపు కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ధరలు తగ్గుతున్న సమయంలో భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం రిస్క్ కావొచ్చు. అందుకే ఒకేసారి పెద్ద మొత్తం పెట్టకుండా, SIP విధానంలో చిన్న మొత్తాలతో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిదని నిపుణుల సలహా. ఇలా చేస్తే ధరలు మరింత పడిపోయినా నష్టం తక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

4 /5

బంగారం, వెండి ధరలు ఎందుకు పెరిగాయంటే.. ప్రపంచ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ద్రవ్యోల్బణ భయం, కేంద్ర బ్యాంకుల భారీ కొనుగోళ్లు, ఈక్విటీ మార్కెట్లలో ఒడిదుడుకులు ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయి. అలాగే వెండికి సోలార్ ప్యానెల్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీల్లో డిమాండ్ పెరగడం కూడా ధరలు పెరగడానికి కారణమైంది.  

5 /5

మొత్తం పైన చెప్పాలంటే.. ఇప్పటికే లాభాలు వచ్చినవారు పాక్షికంగా అమ్ముకోవచ్చు. కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టేవారు మాత్రం చిన్న మొత్తాలతో, జాగ్రత్తగా ముందుకు వెళ్లడం మంచిది. భారీ ర్యాలీ తర్వాత వచ్చిన ఈ దశలో, భావోద్వేగాలతో కాకుండా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

gold price fall 2026 gold selling advice gold investment 2026 should I sell gold now gold price correction gold market news today Silver Price Fall precious metals correction gold returns last 18 months gold investment risks

Next Gallery

Today Horoscope: ఫిబ్రవరి 18 రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు 12 రాశుల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?