Gold Rate: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.90 వేలు.. ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్ ఏందిరా బాబు..!

ఇటీవల వరకు బంగారం ధరలు వరుసగా పెరుగుతూ రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. 2025 చివరి నుంచి 2026 ప్రారంభం వరకు బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగి, పెట్టుబడిదారులకు మంచి లాభాలు ఇచ్చాయి. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి కాస్త మారుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మార్పులు రావడంతో బంగారం ధరలు కొంత తగ్గుముఖం పట్టాయి.
కొంతకాలం క్రితం 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1.80 లక్షల వరకు చేరింది. కానీ ప్రస్తుతం ధరలు దాదాపు రూ.1.55 లక్షల పరిధిలోకి వచ్చాయి. అంటే గరిష్ట స్థాయి నుంచి గణనీయమైన తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో కూడా బంగారం ధరలు కొంత వెనక్కి తగ్గాయి.    

మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం..ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మార్పులు దీనికి ప్రధాన కారణం. ముఖ్యంగా రష్యా మళ్లీ డాలర్ ఆధారిత వ్యాపార విధానానికి చేరువవుతుందనే వార్తలు వెలువడుతున్నాయి. కొన్ని దేశాలు డాలర్‌కు బదులుగా బంగారం నిల్వలను పెంచుతూ వచ్చాయి. అయితే ఇప్పుడు డాలర్‌కు మళ్లీ ప్రాధాన్యం పెరిగితే బంగారం డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం ఉంది.  

డిమాండ్ తగ్గితే ధరలు కూడా క్రమంగా పడిపోవచ్చు. కొంతమంది విశ్లేషకులు 2027 నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1 లక్ష కంటే తక్కువకు రావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. మరికొందరు రూ.90 వేల వరకు కూడా పడిపోవచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే ఇవి కేవలం అంచనాలు మాత్రమే. మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎలా మారతాయో దాని ఆధారంగా ధరలు నిర్ణయించబడతాయి.

భారతదేశంలో బంగారం కొనుగోలు ఎక్కువగా పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సమయంలో జరుగుతుంది. ధరలు తగ్గితే సాధారణ ప్రజలకు కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. కానీ పెట్టుబడిగా కొనేవారు జాగ్రత్తగా నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే బంగారం ధరలు ఎప్పుడైనా మళ్లీ పెరగవచ్చు.

ప్రస్తుతం బంగారం మార్కెట్‌లో అస్థిర పరిస్థితి కొనసాగుతోంది. భవిష్యత్తులో ధరలు తగ్గుతాయా లేక మళ్లీ పెరుగుతాయా అన్నది ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.  

