Gold Rate Today: వరుసగా 7వ రోజు పడిపోయిన పసిడి ధరలు.. అక్టోబర్ 26వ తేదీ ఆదివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold Rate On October 26: ఈ నెల ప్రారంభంలో రికార్డు స్థాయిలో నమోదైన బంగారం ధరలు 6శాతం తగ్గాయి. లాభాల బుకింగ్తో పాటు అనేక అంశాలు కూడా ఈ తగ్గుదలకు కారణమని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. బంగారం ధరల తగ్గుదల వెనుక గల కారణాలు, ధరల ట్రెండ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకునే ముందు నేడు అక్టోబర్ 26వ తేదీ ఆదివారం తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
అక్టోబర్ 26వ తేదీ ఆదివారం బంగారం ధరలు చూస్తే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,26,960 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,15,550 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,53,700 పలుకుతోంది. నిన్నటితో పోల్చి చూస్తే నేడు బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయని చెప్పవచ్చు. బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయి కంటే దాదాపు 8వేలు తక్కువగా ట్రేడ్ అవుున్నాయి.
అయితే ఈ అక్టోబర్ నెలలో బంగారం ధరలు గరిష్ట స్థాయికి చేరాయి. కానీ అప్పటి నుండి బాగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సుకు రికార్డు స్థాయిలో $4,381.21కి చేరుకుంది. ఇది ఇప్పుడు 6శాతం కంటే ఎక్కువ తగ్గి దాదాపు $4,100కి చేరుకుంది. 2013 తర్వాత ఇది ఒకే రోజులో జరిగిన అతిపెద్ద నష్టం ఇదే అని చెప్పవచ్చు. దేశంలో బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ. 1.32 లక్షల నుండి రూ. 1.21 లక్షలకు తగ్గాయి. ఇది ప్రపంచ సంకేతాలు, బలహీనమైన కాలానుగుణ డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరిగిన తర్వాత ఎందుకు బాగా పడిపోయాయో.. బంగారం భవిష్యత్తులో పెరుగుతుందా లేదా తగ్గుతుందా నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం. బంగారం ధరలు ఇటీవల తగ్గడానికి ప్రధానంగా పెట్టుబడిదారులు భారీ ర్యాలీ తర్వాత లాభాల కోసం వెతుకుతున్నారని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. అంతేకాకుండా, పండుగ సీజన్ తర్వాత బంగారం డిమాండ్ తగ్గింది. పెట్టుబడిదారులు తమ రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని తిరిగి అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది సురక్షితమైన ఆస్తిగా బంగారం డిమాండ్ను బలహీనపరిచిందని చెబుతున్నారు.
పెట్టుబడిదారులు లాభాలను నమోదు చేసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల ధరలు తగ్గుతున్నాయి. ఇంకా, పండుగల తర్వాత డిమాండ్ స్థిరపడింది. ఇంతలో, బలమైన US డాలర్ సురక్షితమైన స్వర్గధామ కొనుగోళ్లను తగ్గించిందని ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) వైస్ ప్రెసిడెంట్ అక్ష కాంబోజ్ అన్నారు.
అక్ష తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బంగారం కొనుగోళ్లు స్వల్పకాలంలో మందగించవచ్చు. అయితే, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు ఇప్పటికీ బంగారం విలువను చూస్తారు. మార్కెట్ విశ్లేషకులు కూడా బంగారానికి సాంకేతిక దిద్దుబాటు అవసరమని భావిస్తున్నారు. ఏంజెల్ వన్లో చీఫ్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ తేజస్ శిగ్రేఖర్, బంగారం చారిత్రాత్మకంగా ఓవర్బాట్ స్థాయికి చేరుకుందని.. దీనివల్ల ధర గణనీయంగా తగ్గిందని అభిప్రాయపడ్డారు.
బంగారం ధరలు గరిష్ట స్థాయి నుండి దాదాపు 6శాతం తగ్గాయి. ఇది ట్రెండ్ రివర్సల్ను సూచిస్తుంది. బలహీనమైన కాలానుగుణ డిమాండ్తో తగ్గుదల కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున వ్యాపారులు ఇప్పుడు పుట్ ఆప్షన్లలో స్థానాలు తీసుకుంటున్నారు. అని ఆయన అన్నారు. అమెరికా డాలర్ బలం కూడా బంగారంపై ఒత్తిడి పెంచుతోంది. బలమైన డాలర్ ఇతర కరెన్సీలలో పెట్టుబడిదారులకు బంగారాన్ని మరింత ఖరీదైనదిగా చేస్తుంది. డిమాండ్ను తగ్గిస్తుంది. చారిత్రాత్మకంగా, డాలర్, బంగారం విలోమంగా ఉంటాయి. డాలర్ బలపడినప్పుడు, బంగారం వంటి దిగుబడి లేని ఆస్తులకు డిమాండ్ తగ్గుతుంది.
బంగారాన్ని తరచుగా సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా పరిగణిస్తారు. అయితే, ఇప్పుడు భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గుతున్నాయి. అమెరికా-భారతదేశం వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఆశలు పెరిగాయి. అమెరికా, చైనా మధ్య సంభావ్య చర్చలు కూడా పెట్టుబడిదారుల భయాలను తగ్గించాయి. తత్ఫలితంగా, వారు మళ్ళీ స్టాక్ మార్కెట్ వంటి ప్రమాదకర ఆస్తులలో పెట్టుబడి పెడుతున్నారు.
తొమ్మిది వారాల పాటు వరుసగా పెరిగిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు తగ్గుతున్నాయి. ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారులు లాభాలను బుక్ చేసుకుంటున్నారు. అదనంగా, ప్రపంచ వాణిజ్య ఒప్పందాలు, బలమైన US డాలర్ కారణంగా పెట్టుబడిదారులు కొంచెం ఆశాజనకంగా మారుతున్నారు. ప్రమాదకర ఆస్తులకు తిరిగి వస్తున్నారు"అని ఆస్పెక్ట్ బులియన్ & రిఫైనరీ CEO దర్శన్ దేశాయ్ అన్నారు.