Gold Rate on Akshaya Tritiya: అక్షయ తృతీయ నాడు పసిడి ధర ఎంత ఉండబోతుందో తెలుసా? మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వడం ఖాయం..!!

Gold Rate on Akshaya Tritiya: ఏప్రిల్ 19వ తేదీ నాడు అక్షయ తృతీయ పండుగ వస్తోంది. ఇంకా మూడు రోజుల్లోనే అక్షయ తృతీయ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది పసిడి ప్రేమికులు బంగారం కొనేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ రోజు బంగారం కొంటే ఏడాది మొత్తం మంచి జరుగుతుందన్న ఒక సెంటిమెంట్ వారిలో ఉంది. అంతేకాదు అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం కొనుగోలు చేస్తే లక్ష్మీ దేవిని తమ ఇంట్లో ఆహ్వానించినట్లే అని భావిస్తుంటారు.
కానీ ఈ మధ్యకాలంలో బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. తులం10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 2లక్షల వరకు వెళ్లింది. కానీ నెమ్మదిగా ధరలు దిగివస్తూ ప్రస్తుతం తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.53లక్షలకు అందుబాటులో ఉంది. అయితే బంగారం కొనాలంటే సామాన్యులు ఆలోచించాల్సిన విషయమే. ఎందుకంటే ధరలు భారీగా పెరుగుతుంటే సామాన్యులు ఎలా కొనుగోలు చేయగలమని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో అక్షయ తృతీయకు బంగారం కొందమన్నవారికి ధరలు కలవరపెడుతున్నాయి. నేడు ఏప్రిల్ 16వ తేదీ గురువారం 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,52,865 నిన్నటి కంటే రూ. 2,854 ఎక్కువగా పెరిగింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,40,024 నిన్నటి కంటే రూ. 2,614 పెరిగింది. 18 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,14,649 పలుకుతోంది. వెండి ధర కిలో ఏకంగా రూ. 12,038 పెరిగి రూ. 2,49,019 కి చేరింది.
అక్షయ తృతీయ నాటికి రూ. 1.62 లక్షలు? ఆల్ ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు యోగేష్ సింఘాల్ అంచనా ప్రకారం.. ఏప్రిల్ 19న వచ్చే అక్షయ తృతీయ నాటికి డిమాండ్ మరింత పెరగనుందని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,62,000 మార్కును దాటవచ్చని ఆయన సంచలన అంచనా వేశారు. పండుగ ముగిసిన తర్వాతే ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
బంగారం ధర రూ. 1.25 లక్షలకు పడిపోతుందా? ఇక మరోవైపు కేడియా అడ్వైజరీ డైరెక్టర్ అజయ్ కేడియా ఒక భిన్నమైన విశ్లేషణను వినిపించారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్ ధరల సర్దుబాటు దశలో ఉందని, ప్రపంచ ఆర్థిక మందగమనం ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్పై పడనుందని ఆయన తెలిపారు. ఒకవేళ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం 4100 డాలర్ల దిగువకు పడిపోతే, భారత కరెన్సీలో తులం బంగారం ధర రూ. 1,25,000 లేదా అంతకంటే తక్కువకు మారు రూ.1.03 లక్షలు కూడా పడిపోయే అవకాశం ఉందని ఆయన అంచనా వేశారు. ఇది దీర్ఘకాలికంగా జరిగే మార్పు అని ఆయన సూచించారు.
కొనుగోలుదారులకు నిపుణులు ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే.. ప్రస్తుతం మార్కెట్ తీవ్రమైన ఒడిదుడుకుల్లో ఉంది. కాబట్టి అక్షయ తృతీయ, పెళ్లిళ్ల అవసరం ఉన్నవారు పెరుగుతున్న ధరలను దృష్టిలో ఉంచుకుని జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. పెట్టుబడి పెట్టేవారు ధరల సర్దుబాటు కోసం వేచి చూడటం మంచిది. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే భవిష్యత్తులో ధరలు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.