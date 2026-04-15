Gold Rate: బంగారం ప్రియులకు అదిరిపోయే శుభవార్త..3 నెలలు ఓపిక పడితే 1లక్ష రూపాయలకే తులం బంగారం.. ప్రూఫ్ ఇదిగో..!!

Gold Rate Prediction Next 3 Months: భారతీయులకు బంగారం అంటే ఒక ఆభరణం మాత్రమే కాదు.. తరతరాల నుంచి వస్తున్న ఒక సెంటిమెంట్. ఏ చిన్న శుభకార్యమైనా సరే బంగారం కొనాల్సిందే. తులాల కొద్దీ కొనుగోలు చేయకున్నా కనీసం ఒక గ్రాము బంగారమైనా కొంటుంటారు. ముఖ్యంగా అక్షయ త్రుతీయ, దసరా పండగలకు చాలా మంది బంగారం కొంటుంటారు. ఆ రోజుల్లో బంగారం కొంటే ఏడదంతా సంపద పెరుగుతుందని..లక్ష్మీదేవి తమ ఇంట్లో కొలువై ఉంటుందని నమ్ముతుంటారు.
అయితే గత కొంతకాలం బంగారంతోపాటు వెండి ధరలు కూడా ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోతున్నాయి. బుధవారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి బంగారం, వెండి ధరలు ఊహించని విధంగా పెరిగాయి. అయితే కొన్ని రోజులుగా ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయి నుంచి కిందికి వస్తున్న బంగారం ధరలు.. ప్రతిరోజూ హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. ఒకే రోజు మూడు నుంచి నాలుగు వేలు పడిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. జనవరి 2026 నుంచి ఇప్పటి వరకు చూస్తే తులం బంగారం పై దాదాపు 40వేల వరకు తగ్గింది.
అయితే ముఖ్యంగా రానున్న 3 నెలల్లో ధరలు ఎక్కడికి చేరుకుంటాయన్న అంశంపై మార్కెట్ నిపుణులు ఇస్తున్న అంచనాలు పసిడి ప్రేమికులను విస్మయానికి గురిచేస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బలహీనమైన స్పాట్ కారణంతో స్పెక్యులేటర్లు తమ పొజిషన్లను తగ్గించుకోవడంతో దేశీయంగానూ బంగారం ధరలు దిగివస్తున్నాయి.
ఎంసీఎక్స్ లో జూన్ డెలివరీ కాంట్రాక్టు ధర 10 గ్రాములకు రూ. 353 మేర తగ్గి రూ. 1.54,464 వద్ద స్థిరపడింది. వెండి పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంది. కిలో వెండి ఏకంగా రూ. 567 తగ్గి రూ. 2,52,183కి చేరుకుంది. అయితే వ్యాపారులు తమ వద్ద ఉన్న నిల్వలను తగ్గించుకునేందుకు మొగ్గుచూపడం.. డిమాండ్ తగ్గడం వల్లే ఈ పతనం చోటుచేసుకుంటుందని మార్కెట్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
అయితే ప్రస్తుతం ధరల పతనం అనేది తాత్కాలికమేనా లేదా ఇంకా తగ్గుతుందా అనే ప్రశ్నకు ప్రముఖ కమోడిటి విశ్లేషకులు కేడియా అడ్వైజరీ డైరెక్టర్ అజయ్ కేడియా ఇంట్రెస్టింగ్ సమాచారం ఇచ్చారు. ఆయన అంచనాల ప్రకారం రానున్న 3 నెలల్లో బంగారం ధరలు రెండు విభిన్న మలుపులు తిరిగే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలిపారు.
ఒకవేళ మార్కెట్ అమ్మకాల ఒత్తిడి ఈ విధంగానే కొనసాగినట్లు.. 10 గ్రాముల 24క్యారెట్ల బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 1,30, 000 నుంచి లక్ష వరకు దిగి వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఇదే జరిగితే.. కొనుగోలుదారులు ఇదొక సువర్ణావకాశం అవుతుందనే చెప్పాలి. ఇక్కడ ఇంకో ట్విస్ట్ ఉంది.. పరిస్థితులు మళ్లీ అనుకూలించి ధరలు పుంచుకున్నట్లయితే.. ఇదే బంగారం ధర మళ్లీ రూ. 1,64,000 మార్కును తాకే ఛాన్స్ ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు.
మరి బంగారం ఇప్పుడు కొనడం సరైందేనా అనే సందేహం చాలా మందిలో వస్తుంది. ప్రస్తుతం ధరలు తీవ్రమైన ఒడిదుడుకుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి. అజయ్ కేడియా అంచనా వేసినట్లుగా ధర లక్ష నుంచి 1.30లక్షలకు చేరుకోవాలంటే ఈ ట్రెండ్ ఇలాగే కొనసాగాలి. మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఒకేసారి పెద్దమొత్తంలో కాకుండా ధరలు తగ్గుతున్నప్పుడు కొద్దికొద్దిగా కొనడం మేలని చెబుతున్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.