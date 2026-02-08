English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate: 24 క్యారెట్ బంగారం ధర ఒక్కసారిగా డౌన్.... హైదరాబాద్, విజయవాడలో తాజా ధరలు ఇవే!

Gold Rate: 24 క్యారెట్ బంగారం ధర ఒక్కసారిగా డౌన్.... హైదరాబాద్, విజయవాడలో తాజా ధరలు ఇవే!

Gold Rate Reduces In Last One Week: వారం రోజుల్లో బంగారం.. వెండి ధరల్లో భారీ మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ నెల 1 నుంచి 7వ తేదీ వరకు ధరలు గణనీయంగా తగ్గడంతో సామాన్య ప్రజలు, పెట్టుబడిదారులు దీనిపై ఆసక్తిగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. చాలా రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోవడం మార్కెట్‌లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
హైదరాబాద్, విజయవాడ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు స్పష్టంగా తగ్గాయి. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం గత వారం రోజుల్లో రూ.3,980 తగ్గి ప్రస్తుతం రూ.1,56,600కు చేరింది. ఇది ఇటీవల నెలల్లో చూసిన అతిపెద్ద తగ్గుదలలలో ఒకటిగా చెప్పవచ్చు. 

అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.3,650 తగ్గి రూ.1,43,550గా ఉంది. సాధారణంగా పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనుగోలు చేసే వారికి ఈ ధరల తగ్గుదల కొంత ఊరటనిచ్చే అంశంగా మారింది.

వెండి ధరల విషయంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన కిలో వెండి ధర సుమారు రూ.3.20 లక్షలుగా ఉండగా, ఇప్పుడు అది రూ.2.85 లక్షలకు తగ్గింది. అంటే కేవలం ఒక వారం రోజుల్లోనే దాదాపు రూ.35,000 మేర తగ్గుదల చోటు చేసుకుంది. ఇంత పెద్ద స్థాయిలో వెండి ధరలు తగ్గడం చాలా అరుదుగా జరుగుతుందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.

ఈ ధరల పతనానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ మారకం విలువ, వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు వంటి కారణాలు ఉండొచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అలాగే పెట్టుబడిదారులు బంగారం, వెండి నుంచి ఇతర పెట్టుబడి మార్గాల వైపు మళ్లడం కూడా ఒక కారణంగా చెప్పుకుంటున్నారు. ఫలితంగా డిమాండ్ కొంత తగ్గి ధరలపై ప్రభావం పడిందని సమాచారం.

రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇదే విధమైన పతనం కొనసాగవచ్చని కొందరు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే మార్కెట్ ఎప్పుడైనా మారవచ్చు కాబట్టి కొనుగోలు చేసే వారు, పెట్టుబడి పెట్టే వారు జాగ్రత్తగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, ఈ వారం బంగారం, వెండి ధరల తగ్గుదల ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించిన ఒక ప్రధాన అంశంగా నిలిచింది.

