Gold Rate: ఆ కారణంతోనే బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయి.. గోల్డ్ రేట్స్ పై నిర్మలా సీతారామన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!!

Nirmala Sitharaman on Gold Rates: బంగారం, వెండి ధరలు ఈ మధ్య కాలంలో భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ పెరుగుదల వెనుక అంతర్జాతీయ, దేశీయ కారణాలు ఉన్నాయని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. తాజాగా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కూడా పసిడి ధరల పెరుగుదలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేంద్ర బ్యాంకులు భారీగా బంగారం కొనుగోలు చేస్తుండటమే ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని ఆమె వెల్లడించారు.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెంట్రల్ బోర్డ్ సమావేశం అనంతరం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె ఈ విషయాన్ని వివరించారు. ఈ సమావేశంలో ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా కూడా పాల్గొన్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నెలకొంటున్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు బంగారం వంటి సురక్షిత పెట్టుబడులపై డిమాండ్ను పెంచుతున్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పలు దేశాలపై విధించిన అధిక దిగుమతి సుంకాలు గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ఆందోళనను రేకెత్తించాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో కేంద్ర బ్యాంకులు తమ విదేశీ మారక నిల్వలను బలోపేతం చేసేందుకు బంగారం నిల్వలను పెంచుతున్నాయి. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు పెరిగి, ఆ ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్పైనా పడుతోంది.
భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారం వినియోగ దేశాల్లో ఒకటి. ముఖ్యంగా చైనాతో కలిసి భారత్ ముందువరుసలో నిలుస్తోంది. పండగలు, వివాహాలు, శుభకార్యాల సమయంలో బంగారానికి భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. మహిళలు ఆభరణాల రూపంలో బంగారాన్ని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు. అలాగే పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా బంగారం ప్రాధాన్యం పెరిగింది. ఈ కారణాల వల్ల సీజనల్ డిమాండ్ కూడా ధరల పెరుగుదలకు దోహదం చేస్తోంది.
అయితే ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తోందని ఆర్థిక మంత్రి స్పష్టం చేశారు. బంగారం, వెండి దిగుమతులు ఆందోళనకర స్థాయిలో లేవని, కరెంట్ ఖాతా లోటు కూడా నిర్వహించదగిన స్థాయిలోనే ఉందని తెలిపారు.
ఇక అమెరికా కొత్తగా ప్రకటించిన 15 శాతం సుంకాల ప్రభావంపై స్పందిస్తూ.. భారత్పై ప్రభావాన్ని వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ పరిశీలిస్తోందని ఆమె చెప్పారు. మరోవైపు హరియాణాలోని IDFC First Bankలో వెలుగులోకి వచ్చిన రూ. 590 కోట్ల మోసం వ్యవహారంపై ఆర్బీఐ స్పందించింది. ఇది వ్యవస్థీకృత మోసం కాదని, విషయాన్ని సమగ్రంగా పరిశీలిస్తున్నామని గవర్నర్ తెలిపారు.
అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిస్థితులు, కేంద్ర బ్యాంకుల బంగారం కొనుగోళ్లు, సీజనల్ డిమాండ్ ఇవన్నీ కలిపి పసిడి ధరలను పైకి నెట్టుతున్నాయి. ప్రభుత్వం, ఆర్బీఐ ఈ పరిణామాలను దగ్గరగా గమనిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.