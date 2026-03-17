English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Gold Rate: బిగ్ అలర్ట్.. బంగారం ఇప్పుడే కొనండి.. త్వరలోనే ఒక ఔన్స్ 6500 డాలర్ల దాటే అవకాశం.. తులం ఎంత పెరుగుతుందో తెలిస్తే నోటిమాట రాదు..!!

Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు బిగ్ అలర్ట్. గత కొన్నిరోజులుగా భారీగా తగ్గుతూ వస్తున్న బంగారం ధరలు.. త్వరలోనే భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. బంగారం కొనే ప్లాన్ లో ఉన్నవారు ఇప్పుడే కొనడం బెటర్ మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే జులై లేదా ఆగస్టు నాటికి ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 6,500 డాలర్లకు పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు. 6,500 డాలర్లకు పెరిగినట్లయితే భారత్ లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర దాదాపు రూ. 1.9లక్షల మార్క్ ను చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. 
1 /8

 2025 ప్రారంభం నుంచి గమనిస్తే బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. 2026లోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత ఈ పెరుగుదల మరింత వేగం అందుకుంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్య పరిణామాలు, పెట్టుబడిదారులను సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మళ్లిస్తున్నాయి. యుద్ధ వాతావరణం, అనిశ్చిత పరిస్థితులు పెరిగిన కొద్దీ బంగారం డిమాండ్ కూడా పెరుగుతోందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

2 /8

ఈ నేపథ్యంలో, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశాలపై కొత్త అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. పరిశ్రమ వర్గాల ప్రకారం, జూలై లేదా ఆగస్టు నాటికి గోల్డ్ ధర ఔన్స్‌కు 6,500 డాలర్ల స్థాయిని చేరే అవకాశముంది. రూపాయి విలువ స్థిరంగా కొనసాగితే, భారతీయ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర దాదాపు రూ.1.9 లక్షల మార్క్‌ను చేరవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.

3 /8

ఇన్వెస్టర్ల ప్రవర్తనలో కూడా స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తోంది. గతంలో భౌతిక బంగారంపై అధికంగా ఆధారపడిన పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌ల వంటి ఆర్థిక సాధనాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీంతో ఫిజికల్ గోల్డ్ డిమాండ్ కొంత మందగించినా, పెళ్లిళ్ల సీజన్ కారణంగా కొంత స్థిరమైన కొనుగోలు కొనసాగుతోంది.

4 /8

ఆల్ ఇండియా జ్యువెల్లర్స్ అండ్ గోల్డ్ స్మిత్ ఫెడరేషన్  జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నితిన్ కేడియా అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులు కొనసాగితే బంగారం ధరలు మరింత ఎగసే అవకాశముంది. అయితే ధరలు పెరుగుతున్న కొద్దీ వినియోగదారుల కొనుగోలు సామర్థ్యం తగ్గుతుండటంతో డిమాండ్‌పై ప్రభావం పడుతోంది.

5 /8

ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం డిమాండ్ కొంత మందగించినట్లు కనిపిస్తోంది. గతంలో ప్రీమియం ధరలకు అమ్ముడైన బంగారం, ఇప్పుడు సాధారణ మార్కెట్ ధరలకు అందుబాటులోకి రావడం ప్రారంభమైంది. కొన్ని చోట్ల డిస్కౌంట్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఇది వినియోగదారుల ఆసక్తి తగ్గుతున్న సంకేతంగా భావిస్తున్నారు.

6 /8

అదే సమయంలో, ప్రపంచ స్థాయిలో ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకునే వడ్డీ రేటు నిర్ణయాలు గోల్డ్ మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేస్తాయి. వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే బంగారం ఆకర్షణ తగ్గే అవకాశం ఉండగా, తగ్గితే పెట్టుబడులు బంగారం వైపు మళ్లే అవకాశం ఉంటుంది.

7 /8

భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు, కరెన్సీ మార్పులు, కేంద్ర బ్యాంకుల విధానాలు ఇవన్నీ  కలిపి రాబోయే నెలల్లో బంగారం మార్కెట్‌ను మరింత అస్థిరంగా మార్చే అవకాశముందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

8 /8

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

Next Gallery

