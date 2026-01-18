Gold Rate: బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం..ఇన్వెస్టర్లు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవే..!!

Gold Rate: ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఎంసీఎక్స్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో చూస్తే బంగారం ధర సుమారు రూ. 1,42,530 వద్ద ట్రేడింగ్ అవుతోంది. అయితే ఈ స్థాయి ర్యాలీ తర్వాత బంగారం మార్కెట్లో ఓవర్బాట్ పరిస్థితి ఏర్పడిందని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ స్థాయి నుంచి స్వల్పంగా అయినా ట్రెండ్ రివర్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని వారు సూచిస్తున్నారు.
ఇటీవల ఓ జాతీయ మీడియాకు చెందిన వెబ్ సైట్ ప్రచురించిన కథనంలో.. ప్రముఖ కమోడిటీస్, కరెన్సీ మార్కెట్ నిపుణుడు, ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జతీన్ త్రివేది మాట్లాడుతూ కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. ఆయన మాటల్లో చెప్పాలంటే, లాంగ్ టర్మ్ దృష్టిలో బంగారం ఇంకా బుల్లిష్ ట్రెండ్లోనే కొనసాగుతోంది, భవిష్యత్తులో కూడా పాజిటివ్ అవుట్లుక్ కనిపిస్తోంది. అయితే, ఇంట్రాడే లేదా షార్ట్ టర్మ్లో బంగారం ర్యాలీ కొంత ఎగ్జాస్ట్ అయినట్లు సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి, అంటే కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు కొంత ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RSI) 69 స్థాయిలో ఉండటం వల్ల, కొనుగోళ్ల వేగం కొంత తగ్గే అవకాశం ఉందని విశ్లేషిస్తున్నారు. సాధారణంగా RSI ఈ స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు మార్కెట్లో ఓవర్బాట్ పరిస్థితి ఏర్పడినట్లుగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల, తక్షణ కాలంలో ధరల్లో కొంత కరెక్షన్ రావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
అయితే, దీని అర్థం బంగారం బలహీనంగా మారిందని కాదు. లాంగ్ టర్మ్లో ట్రెండ్ పాజిటివ్గా ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఉన్న ధరల వద్ద కొంత లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking) జరిగే అవకాశముందని జతీన్ త్రివేది స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో, ట్రేడర్లు సెల్ ఆన్ రైజ్ వ్యూహాన్ని అనుసరించే అవకాశం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇక అంతర్జాతీయంగా చూస్తే, ANZ, స్టాండర్డ్ చార్టెర్డ్ వంటి ప్రముఖ ఫైనాన్షియల్ సంస్థలు 2026 గోల్డ్ అవుట్లుక్పై తమ అంచనాలను వెల్లడించాయి. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల విధానం, అమెరికన్ డాలర్ బలహీనత లేదా బలపాటు, అలాగే గ్లోబల్ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు బంగారం ధరలపై కీలక ప్రభావం చూపే అంశాలుగా అవి పేర్కొన్నాయి. ప్రస్తుత రికార్డు ర్యాలీ నేపథ్యంలో స్మాల్ డిప్స్ లేదా షార్ట్ టర్మ్ కరెక్షన్లు రావడం సహజం అని తమ నివేదికల్లో స్పష్టం చేశాయి.
షార్ట్ టర్మ్ దృష్టిలో చూస్తే, బంగారంలో కొంత వీక్నెస్ కనిపించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఒకవేళ ఈ పరిస్థితి మరింత బలపడితే, ధరలు తాత్కాలికంగా గణనీయంగా తగ్గే అవకాశాలు కూడా ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అదేవిధంగా, డాలర్ విలువ బలోపేతం అయితే బంగారం ధరలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, ప్రస్తుతం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రభావంతో ఐటీ రంగానికి చెందిన స్టాక్స్ బలంగా ట్రేడింగ్ అయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఈ రంగంపై ట్రేడర్లు మరియు ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువగా దృష్టి సారించే అవకాశముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
దీని ఫలితంగా, ఈక్విటీ మార్కెట్లపై ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలా జరిగితే, గోల్డ్, సిల్వర్ వంటి సేఫ్ హేవన్ ఆస్తుల నుంచి లాభాలు బుక్ చేసి, ఈక్విటీ మార్కెట్ల వైపు పెట్టుబడులు మళ్లే అవకాశం ఉంది. ఈ తరహా మార్పు చోటుచేసుకుంటే, ఈక్విటీ మార్కెట్ల బలంతో బంగారం, వెండి ధరలు కొంత ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశముందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.