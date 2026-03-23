Gold Rate Today: అల్లకల్లోలంగా గోల్డ్ మార్కెట్! 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.80,000లకు పడిపోతుందా?

ఇరాన్-అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కారణంగా ద్రవ్యోల్బణంపై భయాలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వడ్డీ రేట్లు అధికమవడంతో సహా భారత్లో బంగారం, వెండి ధరలు సోమవారం భారీగా పడిపోయాయి. 10 గ్రాముల బంగారం (24 క్యారెట్లు) ధరలు అంతకుముందున్న రూ.1,45,970తో పోలిస్తే ఇప్పుడు తగ్గి రూ.1,35,650 వద్దకు చేరుకున్నాయి. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,33,800 నుంచి రూ.1,24,350 ధరకు కుప్పకూలింది.
మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా భారీగా కుప్పుకూలిపోయింది. కిలో బంగారం ధర రూ.2,45,000 నుంచి రూ.2,30,000 ధర పడిపోయింది. (గమనిక: ఇక్కడ పేర్కొన్న ధరలు మార్చి 23న మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు అప్డేట్ చేయబడింది.)
మరోవైపు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు 2 శాతానికి పైగా పడిపోయి, నాలుగు నెలల్లోనే అత్యల్ప స్థాయికి చేరుకున్నాయి. స్పాట్ బంగారం ధరలు 2.5 శాతం పడిపోయి ఔన్సుకు $4,372.86 వద్దకు చేరాయి. తద్వారా వరుసగా తొమ్మిదవ సెషన్లోనూ నష్టాలను చవిచూశాయి. ఏప్రిల్ డెలివరీకి సంబంధించిన యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 4.4 శాతం పడిపోయి $4,375.60 వద్దకు చేరాయి. స్పాట్ వెండి ధరలు 3.2 శాతం పడిపోయి ఔన్సుకు $65.61 వద్దకు చేరాయి.
అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ముడి చమురు ధరలు పెరుగుతున్న క్రమంలో ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీసే అవకాశం ఉంది. అందుకు సంబంధించిన ఆందోళనలు ఇప్పటికే పలు దేశాల్లో తీవ్రమయ్యాయి. మార్చి నెలలో ఇప్పటివరకు బంగారం ధరలు 15 శాతం తగ్గగా, వెండి ధరలు 25 శాతం మేర తగ్గుముఖం పట్టాయి. యుద్ధ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే, పరిస్థితి మరింత తీవ్రమయ్యే అవాకాశం ఉంది. అందుకే బంగారం ధరలు మరింత తగ్గుతాయని అంటున్నారు.
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్, యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్తో సహా ప్రధాన కేంద్ర బ్యాంకులు తమ పాలసీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచాయి. కానీ ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు కొనసాగితే ఆయా బ్యాంక్ విధానాలను మరింత కఠినతరం చేసే అవకాశం ఉంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న బంగారం ధరలు ప్రస్తుత మార్కెట్ను బట్టి హెచ్చుతగ్గులు అవుతుంటాయి. కచ్చితమైన సమాచారం కోసం మీ దగ్గరలోని నగల దుకాణానికి వెళ్లి సంప్రదించాలి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)