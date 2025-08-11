English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!

Gold Rate Today: దేశంలో బంగారం ధరలు సరికొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేస్తూ ముందుకు దూసుకెళ్తున్నాయి. నేడు ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం నాడు బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. నేడు హైదరాబాద్ లో 24, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. 
Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు కాస్త ఉపశమనం ఇచ్చే వార్త అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే బంగారం ధరలు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం నాడు బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,03,030 పలుకుతోంది. 22క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 94,440 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1, 26,000 పలుకుతోంది.   

ఆదివారం ధరలతో పోల్చి చూసుకుంటే నేడు సోమవారం బంగారం ధర 1000 రూపాయలు తగ్గింది. అయినా కూడా ఆల్ టైం రికార్డు సమీపంలోనే బంగారం ధరలు ఇంకా ఉన్నాయి. బంగారం ధరలు భారీ స్థాయికి చేరుకునేందుకు ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితులే కారణమని చెప్పుకోవచ్చు. 

అమెరికాలో బంగారం ధరలు ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో భారీగా పెరిగాయి. ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 3450 డాలర్లకు చేరుకుంది. దీంతో బంగారం ధర ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయిని నమోదు చేసి దేశీయ మార్కెట్లో కూడా భారీగా పెరిగింది. బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగేందుకు ప్రధాన కారణం డాలర్ విలువ పతనం అవ్వడం కూడా ఒక కారణమని చెప్పుకోవచ్చు. 

అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా నష్టపోవడం కూడా ఒక ప్రధాన కారణమని చెప్పవచ్చు. బంగారం ధరలు మార్కెట్లో అత్యధిక స్థాయికి చేరుకునేందుకు ఇన్వెస్టర్లు భారీ ఎత్తున బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడమే కారణమని చెప్పవచ్చు. బంగారాన్ని సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధానంగా భావిస్తారు. ఈ కారణంగానే ఇన్వెస్టర్లు బంగారాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. 

ఈక్విటీ మార్కెట్ల నుంచి తమ పెట్టుబడులను కాపాడుకునేందుకు బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు. ఫలితంగా బంగారానికి భారీగా డిమాండ్ ఏర్పడి బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డు దిశను దాటి ముందుకు దూసుకెళ్తున్నాయి. మరోవైపు బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయడం కష్టంగా మారుతోంది. 

భారతీయులకు ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలంటే లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. గతేడాదితో పోల్చితే బంగారం ధర ఏకంగా 30శాతంపైగానే పెరిగింది. దీంతో బంగారు ఆభరణాలను ముట్టుకుంటేనే షాక్ తగిలే పరిస్థితి నెలకొంది. అయితే బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నవారికి మాత్రం మంచి లాభాలను అందిస్తుందని చెప్పవచ్చు.   

బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయికి చేరుకున్నప్పటికీ వెండి ధరలు కూడా బంగారంతో పోటీ పడుతూ దూసుకుపోతున్నాయి. ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ పెరగడం వల్ల వెండికి ఒక్కసారిగా భారీగా ధర పెరిగిందని చెప్పవచ్చు.   

Gold Rate Today gold and siver rates gold and siver rates in Hyderabad siver rates Gold rates Business News Business News In Telugu gold rates in telugu

