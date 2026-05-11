Gold Rate Today: రూ. 35వేలు తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు మార్చి 11వ తేదీ సోమవారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Published: May 11, 2026, 08:37 AM IST|Updated: May 11, 2026, 08:37 AM IST


Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు కాస్త ఊరటనిచ్చే వార్త ఇది. వారం మొదటి రోజున నేడు మే 11 వతేదీ సోమవారం దేశంలోని చాలా నగరాల్లో బంగారం ధర స్వల్పంగా తగ్గింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 152,490కి తగ్గింది. 

ముంబైలో, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఇప్పుడు రూ. 152,340గా ఉంది. ఒక వారంలో.. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1640 పెరగగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1500 పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో.. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు  4,721డాలర్లుగా ఉంది.  

ఇటు తెలుగు రాష్ట్రాలు అయిన హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల్లో కూడా ఇవే ధరలు పలుకుతున్నాయి. కాకపోతే కొంచెం వ్యత్యాసం ఉండే అవకాశం ఉంది.   

పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ఇరాన్ చేసిన కొత్త శాంతి ప్రతిపాదనను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తిరస్కరించారన్న వార్త, మధ్యప్రాచ్యంలోని పరిస్థితిపై అనిశ్చితిని పెంచింది. కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరుస్తారన్న ఆశలు ఆవిరయ్యాయి. ముడి చమురు ధరలు 3 శాతానికి పైగా పెరిగి పుంజుకున్నాయి. 

బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం ఇరాన్ అమెరికా మధ్య యుద్ధ వాతావరణం నెమ్మదిగా తగ్గడమని చెప్పాలి. శాంతి చర్చలు ఒక కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉన్న తరుణంలో పసిడి ధరలు పెరిగే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

బంగారం ధరలు ఏడాది ప్రారంభం నుంచి భారీగా పెరిగినప్పటికీ నెమ్మదిగా కిందికి దిగుతూ వస్తున్నాయి. 2026 జనవరి నెలలో బంగారం ధర తులానికి రూ. 1.85వేలకు చేరుకుంది. అంటే అక్కడి నుంచి సుమారు 3వేల రూపాయలు తగ్గినట్లు మనం గమనించవచ్చు.  గత కొన్నేళ్లుగా బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ 2025లో మాత్రం గోల్డ్ రేట్ 80శాతం మేర పెరిగింది. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

