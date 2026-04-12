Gold Rate Today: అమెరికా -ఇరాన్ చర్చలు విఫలం.. భారీగా తగ్గుతున్న పసిడి ధరలు.. నేడు ఏప్రిల్ 12 ఆదివారం ధరలు చూస్తే షాకే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు మరోసారి పతనం అయ్యాయి. ఏప్రిల్ 12వ తేదీ ఆదివారం నాడు పది గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,52,406 రూపాయలకు వరకు పలుకుతోంది. అదే 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1, 39, 707 పలుకుతోంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,14,306 రూపాయలు పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,42,887 పలుకుతోంది.
ఇవే ధరలు దాదాపుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలతోపాటు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో కూడా కొంచెం అటుఇటుగా ఇవే ధరలు పలుకుతున్నాయి.
అయితే అమెరికా ఇరాన్ మధ్య చర్చలు విఫలమయ్యాయి. ఇజ్రాయెల్ ఇంకా యుద్ధం ముగియలేదని ప్రకటించడంతో బంగారం ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. అమెరికా ఇరాన్ మధ్య చర్చలు విఫలమైన నేపథ్యంలో రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధరలు మరింత దిగి వచ్చే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ప్రపంచ మార్కెట్ల ద్రుష్టిని తమవైపు తిప్పుకున్న అమెరికా ఇరాన్ శాంతి చర్చలు విఫలమయ్యాయన్న వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో బంగారం మార్కెట్ మరోసారి ఒత్తిడిలోకి వెళ్లింది. సాధారణంగా యుద్ధ పరిస్థితులు నెలకొంటే బంగారం ధరలు పెరగాలి. కానీ ఈసారి పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉన్నాయి. పెట్టుబడిదారులు కూడా ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక అయోమయ పరిస్థితుల్లో పడిపోయారు.
ఇప్పటికే అల్టైమ్ హైలను తాకిన బంగారం ధరలు గత కొన్ని రోజులుగా కరెక్షన్లో ఉన్నాయి. రికార్డు స్థాయిల నుంచి క్రమంగా కిందికి జారుతూ మార్కెట్ను అస్థిరంగా మార్చుతున్నాయి.
చిన్న పాజిటివ్ న్యూస్ వచ్చినప్పుడు ధరలు కాస్త పెరుగుతున్నాయి. కానీ నెగెటివ్ సిగ్నల్స్ వస్తే ఒక్కసారిగా పడిపోతున్నాయి. ఈ విధంగా బంగారం పూర్తిగా వోలటైల్ మోడ్లోకి వెళ్లింది.
బంగారం ఇప్పటికే హై నుంచి గణనీయంగా కరెక్ట్ అయ్యింది. ఇంకా 5శాతం నుంచి 10 శాతం వరకు మరింత పడిపోయే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. బంగారం ధరలు షార్ట్ టర్మ్ లోనే 1.40 లక్షల వరకు వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
ఒకవేళ యుద్ధం మళ్లీ ఉద్రుతంగా మారినట్లయితే సేఫ్ హేవన్ గా ఉన్న బంగారం డిమాండ్ ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మొదట పడిపోయినప్పటికీ.. తర్వాత ఒక్కసారిగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.